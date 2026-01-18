Трамп тайно присматривается к новой жертве, пока все отвлечены на Гренландию, - NBC News

Гренландия – лишь часть более глобального геополитического плана Трампа.

Пока всеобщее внимание приковано к посягательствам Дональда Трампа на Гренландию, президент США тайно все внимательнее присматривается к Канаде, которую он ранее уже предлагал сделать 51-м штатом. Об этом пишет NBC News.

По данным нескольких информированных лиц, с которыми беседовали журналисты, Трамп в частных беседах выражает все большее беспокойство по поводу того, что он считает неспособностью Канады защитить свои границы от посягательств со стороны России или Китая. В частности, президент США выражает убеждение, что Канаде нужно увеличить расходы на оборону.

Вместе с тем, по словам собеседников издания, пока Трамп не выражал намерения "купить Канаду", как он хочет сделать это с Гренландией, и не ведет разговоров о прямой военной оккупации северного соседа.

Видео дня

Отмечается, что усиление защиты северных районов Канады является ключевой частью плана по "укреплению" Западного полушария, как это видят Трамп и его ключевые помощники, и является частью той же логики, в рамках которой выдвигаются претензии на Гренландию.

Как отмечает NBC News, этот интерес Трампа к Канаде уходит корнями во времена его первого президентского срока. В прошлом году это вылилось в публичные заявления о необходимости сделать Канаду 51-м штатом США. В итоге эти заявления переросли в торговую войну между двумя близкими соседями.

По данным источников, на этом фоне американские чиновники ведут неофициальные переговоры с канадскими коллегами об усилении военного сотрудничества в Арктике. В частности, обсуждается вопрос модернизации системы раннего предупреждения о военной угрозе с этого направления, а также увеличение совместных воздушных и водных патрулей.

Однако, по словам чиновников, о размещении американского военного контингента на севере Канады пока речь не идет.

Претензии Трампа на Гренландию

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп анонсировал введение дополнительных пошлин на импорт из Дании и еще 7 стран Европы, которые приняли участие в военных учениях в Гренландии. Трамп назвал эти учения угрозой глобальной безопасности.

Сегодня появилось совместное заявление этих стран, в котором они призвали США прекратить шантаж и призвали к конструктивному диалогу и совместному укреплению обороны Гренландии.

Вас также могут заинтересовать новости: