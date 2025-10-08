Президент США признал, что надеялся на легкое урегулирование войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп поделился, что очень разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку считал, что войну в Украине можно будет легко урегулировать. Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с премьером Канады Марком Карни.

"Я думал, что это будет просто... Я был очень разочарован им, потому что считал, что это можно будет легко урегулировать", - сказал Трамп.

При этом, он добавил, что возможно, закончить войну в Украине будет труднее, чем на Ближнем Востоке.

Видео дня

"Но, возможно, это даже сложнее, чем Ближний Восток. Посмотрим, что произойдет на Ближнем Востоке", - добавил президент США.

Глава Белого дома снова поделился статистикой, что на войне в Украине еженедельно гибнут более 7 тысяч военных и назвал это "безумием".

Передача ракет Tomahawk Украине: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп намекнул, что якобы решил, получит ли Украина ракеты Tomahawk. Он отметил, что хочет сначала узнать, как Украина планирует их использовать.

Однако, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак не исключает, что глава Белого дома может и передумать. По его мнению, все будет зависеть от его общения с Путиным. Эксперт предположил, что если российский диктатор согласится пойти на определенные уступки, Трамп может не передать Украине ракеты.

Также мы писали, что военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что Украина еще до того, как Трамп во второй раз стал президентом США передавала список из около 200 российских объектов, которые надо уничтожить с целью ослабления российских возможностей на линии фронта. Поэтому, по мнению эксперта, глава Белого дома знает, куда Украина может бить ракетами "Томагавк" по территории России. Гетьман считает "популистским" заявление Трампа, что он уже принял решение, продавать ли эти ракеты для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: