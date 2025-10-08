В 19-й пакет санкций ЕС может внести еще 120 судов "теневого флота" России, тогда общее количество танкеров может превысить 560.

Европейский Союз предложил ввести санкционные ограничения в отношении трех компаний, которые предоставляли поддельные флаги подсанкционным нефтяным танкерам "теневого флота России", пишет Bloomberg.

Согласно документам, которые есть в распоряжении издания, эти фирмы предоставили фальшивые флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена по меньшей мере восьми судам, на которые наложены санкции.

Отмечается, что эти малые островные страны не входят в так называемый Парижский реестр официальных флагов для судов, то есть не предоставляют такой услуги. Сообщается, что в мае Нидерланды предупредили Международную морскую организацию о том, что компании предоставляют "поддельные сертификаты" от имени Синт-Мартена.

Издание проинформировало, что предложенные ограничения против трех фирм могут внести в 19-й пакет санкций, который сейчас обсуждают страны-члены Евросоюза. Блок хочет сократить доходы Москвы от нефти этими ограничениями.

По данным, в санкционный пакет внесут еще 120 судов "теневого флота", что увеличит их общее количество в списке до более 560. Также ограничения могут коснуться нескольких субъектов в третьих странах, которые способствуют торговле энергоносителями России. Издание отметило, что для введения санкций, нужно получить поддержку всех государств-членов.

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель мониторинговой группы "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко считает, что судебная практика Европейского Союза будет мешать останавливать танкеры, которые ходят под фальшивыми флагами и перевозят нефть в интересах России. По его словам, капитану корабля грозит до одного года заключения и штраф до 150 тысяч евро, но только при условии, если он придет в суд. Клименко уточнил, что в случае неявки в суд, капитану корабля ничего не будет угрожать.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что блокирование деятельности "теневого флота" РФ уменьшит возможности финансирования боевых действий для страны-агрессора. Макрон добавил, что задерживая даже на несколько дней или недель эти суда и заставляя их организовывать себя по-другому, можно убить эту бизнес-модель.

