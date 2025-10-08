Boeing RC-135 уже дважды вылетал из Великобритании с неизвестной миссией.

Самолет ВВС США, предназначенный для сбора разведданных о вражеских радиолокационных системах, был замечен совершающим круговые полеты около России на фоне растущей напряженности в отношениях с Москвой.

Данные о полете показывают, что разведывательный самолет Boeing RC-135 Combat Sent вылетел во вторник рано утром из Англии, пролетел над странами Балтии и несколько раз облетел Калининград — российский эксклав между Польшей и Литвой — после чего вернулся в Великобританию, пишет Daily Mail.

Сообщается, что миссия состоялась спустя день после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в ведении "гибридной войны" против Германии. Политик возложил ответственность на кремлевского диктатора Владимира Путина за вторжение разведывательных дронов в воздушное пространство НАТО, из-за которых был нарушен режим работы мюнхенского аэропорта и более 10 000 пассажиров остались заблокированы.

По данным ВВС США, самолёт-шпион Combat Sent предоставляет стратегическую электронную разведывательную информацию президенту, министру обороны, руководству Пентагона и командующим военных театров.

Каковы возможности RC 135

"Обнаруживая и идентифицируя наземные, морские и воздушные радиолокационные сигналы иностранных военных, Combat Sent собирает и детально анализирует каждую систему, предоставляя стратегические данные для военных аналитиков", — говорится в описании самолета.

Все эти самолеты оснащены системой дозаправки в воздухе, что фактически делает их дальность полета неограниченной. А также современными системами связи и навигации. В их состав входят радиостанции высоких, очень высоких и сверхвысоких частот, навигационный радиолокатор, доплеровский блок и инерциальная система, объединяющая астрономические поправки с GPS.

RC-135 легко узнаваем по характерным антеннам под носовой частью, на законцовках крыльев, большим "щекам"-обтекателям и удлиненному хвосту.

Экипаж обычно состоит из двух пилотов, штурмана, двух инженеров бортовых систем, не менее десяти офицеров радиоэлектронной разведки, известных как "Вороны" (Ravens), и дополнительных технических специалистов.

Самолет фиксирует и анализирует электронные излучения иностранных радиолокационных и коммуникационных систем, что позволяет аналитикам выявлять возможности противника и разрабатывать средства противодействия.

СМИ пишет, что цель миссии остается неизвестной, но ресурс FlightRadar24 зафиксировал тот же самолет с позывным JAKE37, когда он вылетел с той же базы в Англии и совершил полеты вокруг Калининграда 2 октября — в тот же день, когда в Германии появились дроны.

