Дроны атаковали Москву и еще несколько российских областей

Неизвестные дроны совершили атаку на Москву, Тулу, Новомосковск. Традиционно в РФ сообщают только о падении обломков.
Так, Тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил в телеграм-канале, что в Туле упали обломки беспилотника, повреждены несколько домов.
"Средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице", - сообщил он и добавил, что два человека получили легкие ранения.
Ранее российский телеграм-канал SHOT написал со ссылкой на местных, что в небе над Тулой прогремело около десятка взрывов.
При этом продолжается налет на Новомосковск — второй по величине город Тульской области, где расположен химический комбинат и еще несколько предприятий. Канал Baza сообщил, что местные жители насчитали не менее 19 взрывов.
Московский мэр Сергей Собянин также заявил о налете дронов на российскую столицу. Он даже сообщил, что уже сбиты 32 летевших на Москву дрона.
Под утро Росавиация объявила, что в московских аэропортах Домодедово и Жуковский снова введены "временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов".
Налеты дронов на РФ
В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали завод по микроэлектронике в Брянске. В районе завода было зафиксировано несколько попаданий.
В начале апреля полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал, что в РФ нефтеперерабатывающие заводы, которые производят горючее для военных целей, начали перекрывать специальными сетями, чтобы в дальнейшем защитить от украинских дронов.