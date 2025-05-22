Дроны атаковали Москву и еще несколько российских областей

Московские аэропорты пока не работают. Взрывы раздались в ряде российских городов.

Неизвестные дроны совершили атаку на Москву, Тулу, Новомосковск. Традиционно в РФ сообщают только о падении обломков.

Так, Тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил в телеграм-канале, что в Туле упали обломки беспилотника, повреждены несколько домов.

"Средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице", - сообщил он и добавил, что два человека получили легкие ранения.

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Ранее российский телеграм-канал SHOT написал со ссылкой на местных, что в небе над Тулой прогремело около десятка взрывов.

При этом продолжается налет на Новомосковск — второй по величине город Тульской области, где расположен химический комбинат и еще несколько предприятий. Канал Baza сообщил, что местные жители насчитали не менее 19 взрывов.

Московский мэр Сергей Собянин также заявил о налете дронов на российскую столицу. Он даже сообщил, что уже сбиты 32 летевших на Москву дрона.

Под утро Росавиация объявила, что в московских аэропортах Домодедово и Жуковский снова введены "временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов".

Налеты дронов на РФ

В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали завод по микроэлектронике в Брянске. В районе завода было зафиксировано несколько попаданий.

В начале апреля полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал, что в РФ нефтеперерабатывающие заводы, которые производят горючее для военных целей, начали перекрывать специальными сетями, чтобы в дальнейшем защитить от украинских дронов.

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