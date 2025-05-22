Президент США сделал признание после разговора с Путиным на этой неделе, но при этом отказался от дополнительных санкций

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что российский лидер Владимир Путин не готов закончить войну, потому что считает себя победителем. Об этом пишет The Wall street Journal со ссылкой на осведомленные источники, при этом отмечая, что Трамп впервые прямо признал этот факт.

"Это признание было тем, что европейские лидеры уже давно понимали о Путине, но впервые они услышали его от Трампа. Оно также противоречит тому, что Трамп часто говорил публично: он верит, что Путин искренне хочет мира", - пишет издание.

В то же время, это понимание не заставило Трампа сделать то, что европейцы и президент Украины Владимир Зеленский хотят, чтобы он сделал - удвоить борьбу с Россией.

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По данным источников WSJ в воскресенье - за день до разговора с Путиным - Трамп провел встречу с европейскими лидерами и в ходе беседы дал понять, что может ввести санкции, если Путин откажется от прекращения огня. Однако к понедельнику он снова изменил свое мнение, отказавшись от планов и вместо этого Трамп заявив, что хочет быстро приступить к переговорам на более низком уровне между Россией и Украиной в Ватикане.

В то же время европейцы увидели в этой ситации некоторые плюсы, отмечает издание. Позиция Путина стала ясна для всех, включая Трампа: он не желает прекращать войну на данном этапе. А для европейцев это помогло подчеркнуть, что теперь поддержка Украины зависит в основном от них:

"Европейцы не верят, что администрация Трампа прекратит экспорт американского оружия до тех пор, пока за него платят Европа или Украина, говорят собеседники издания".

Разговор Трампа с европейскими лидерами - детали

Некоторые европейцы в понедельник настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане, которые должны начаться в середине июня, должно стать безоговорочное прекращение огня. Но Трамп снова уклонился от ответа, заявив, что ему не нравится термин "безусловное". Он сказал, что никогда не употреблял этот термин, хотя использовал его, когда призывал к 30-дневному прекращению огня в посте на своей социальной платформе Truth 8 мая. В итоге европейцы согласились отказаться от прилагательного.

Также источники рассказали WSJ, что в воскресном телефонном разговоре Трампа и европейских лидеров Трамп стандартно для себя смешивал похвалу и критику. Он похвалил Мерца за его прекрасный английский. "Мне он нравится еще больше с вашим немецким акцентом", — сказал он, по словам одного из участников разговора.

В другой момент он перешел к резкой критике миграционной политики Европы, заявив, что неконтролируемая миграция приводит их страны к "грани краха".

Макрон, у которого самые давние отношения с Трампом, попросил его остановиться. "Вы не можете оскорблять наши народы, Дональд", — сказал Макрон, по словам собеседника.

Однако тон в целом был позитивным, говорят люди, знакомые с ходом разговора. У некоторых создалось впечатление, что Трамп может поддержать новые санкции, если Путин не согласится на прекращение огня. Но эти надежды рухнули на следующий день.

Трамп и война в Украине

Нежелание Трампа подтолкнуть Россию к перемирию указывает на то, что он может отстраниться от участия в переговорах и попытках завершить войну. Именно к этому сводятся сигналы, которые поступают как от самого президента США, так и от его команды (включая вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио) в течение последних нескольких недель.

Более того, кажется, что Трампу больше неинтересно вводить даже санкции против Москвы за срыв переговоров, поскольку основной целью для американского лидера является развитие бизнеса и максимальное расширение экономических возможностей для американцев.

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