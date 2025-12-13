Трамп хотел, чтобы Украина уступила территорию, но Киев выдвинул другое предложение, - NYT

Киев требует юридических гарантий безопасности и сохранения контролируемых территорий.

Украина передала в Вашингтон собственный мирный план, который прямо противоречит предложению президента США Дональда Трампа относительно территориальных уступок ради прекращения войны. Украинский документ предусматривает сохранение под контролем Киева всех территорий, которые удерживаются на данный момент, а также предоставление обязательных юридических гарантий безопасности от США и европейских партнеров, пишет The New York Times.

Как сообщают европейские дипломаты и западные чиновники, ознакомленные с документом, украинское предложение стало ответом на 28-пунктный план Трампа, обнародованный три недели назад, который вызвал резкую реакцию в Европе из-за его близости к российским требованиям.

Украинский план состоит из 20 пунктов и, по оценкам дипломатов, почти наверняка будет неприемлемым для Москвы. В то же время в Киеве отмечают, что требование отдать больше территорий, чем Россия сейчас оккупирует, означало бы фактическое вознаграждение агрессору.

По словам двух высокопоставленных европейских чиновников и бывшего американского чиновника, из украинского предложения изъяты ключевые пункты плана Трампа, которые в Киеве считали неприемлемыми. В частности, документ предусматривает сохранение украинского контроля над районами на востоке страны, которые в плане Трампа должны были быть переданы России.

Кроме того, украинская сторона отказалась от американского требования зафиксировать отказ Украины от вступления в НАТО. Зато Киев настаивает на сохранении принципа "открытых дверей" Альянса, хотя и признает, что членство Украины может быть заблокировано со стороны США.

Три документа

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское предложение состоит из трех документов. Один из них касается послевоенного восстановления страны, другой - обязывает США и европейские государства предоставить Украине помощь в случае повторной агрессии России.

По словам Зеленского, документ о гарантиях безопасности должен быть передан в Конгресс США, чтобы сделать их юридически обязательными. Он подчеркнул, что новые гарантии должны быть значительно сильнее Будапештского меморандума 1994 года, который Россия нарушила:

"Нам нужны эффективные гарантии безопасности, которые дадут четкие ответы на вопрос, что будут делать партнеры, если Россия снова нападет".

В то же время президент сообщил, что американские переговорщики уже настаивают на изменениях в украинский план. В частности, США предлагают создать "свободную экономическую зону" на подконтрольной Украине части Донбасса без присутствия украинских и российских войск. Зеленский выразил скептицизм относительно этой идеи, поскольку она не предусматривает полного вывода российских сил из региона.

Что предшествовало

Переговоры продолжаются на фоне активной дипломатии Киева, в частности встреч в Лондоне, Брюсселе и Риме, а также контактов европейских лидеров с Дональдом Трампом. Следующий раунд обсуждений ожидается во время встречи европейских лидеров в Берлине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп "крайне разочарован обеими сторонами войны" и хочет быстрых решений, а не дальнейших переговоров.

