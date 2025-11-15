Стоимость ракет для ПВО, которые Германия купит у США, составляет 3,5 миллиарда долларов.

Администрация президента США Дональда Трампа и Государственный департамент США предварительно согласовали продажу Германии до 173 ракет ПВО, сообщил Bloomberg. Также будет продано сопутствующее оборудование на общую сумму около 3,5 миллиарда долларов.

Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности США (DSCA) выпустило заявление об одобрении продажи ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC производства RTX. Согласно заявлению, ракеты помогут Германии реагировать на "нынешние и будущие угрозы за счет предоставления интегрированных средств противовоздушной и противоракетной обороны".

"Предлагаемое соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Покупка ракет также сделает более удобной координацию сил ФРГ с армиями США и союзников по НАТО, добавили в DSCA. Власти Германии должны согласовать окончательные условия контракта с производителями. Однако продажу еще должен одобрить Конгресс США

Ракеты будут использоваться, в частности, на фрегатах F127 с системой противоракетной обороны Aegis. Агентство предоставило Германии и всю необходимую сертификацию, уведомив об этом Конгресс.

Помощь Германии Украине

Напомним, что Норвегия совместно с Германией профинансируют закупку двух систем ПВО Patriot для Украины. Поставить их планируется до конца года.

Кроме того, по состоянию на середину 2025 года, Украина получила от Германии семь систем противовоздушной обороны IRIS-T. И к отправке готовят еще одну.

