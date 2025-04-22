Многие европейские страны собираются отказаться от американского оружия.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе вырос спрос на вооружение. В связи с тем, что администрация президента США Дональда Трампа постепенно отдаляется от сотрудничества со странами континента, европейские государства меняют подход к производству оружия, пишет The New York Times.

Европа увеличивает локальное производство оружия

Отмечается, что Европа стремится к более широкому сбыту своей продукции на мировом рынке. Новый акцент на производстве оружия свидетельствует о смене поколений в Европе, которая после Холодной войны сократила свои вооруженные силы в пользу социальных инвестиций.

Высокопоставленный сотрудник Leonardo, бывший исполнительный директор консорциума Eurofighter Джанкарло Меццанатто в разговоре с журналистами заявил, что из-за отношения Трампа к Европе все больше стран начнут покупать европейское оружие.

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В издании подчеркнули, что уже сейчас Польша и Турция рассматривают возможность заключения многомиллиардных сделок на поставку истребителей Eurofighter Typhoon вместо того, чтобы расширять свои парки истребителей американского производства.

"Это вопрос того, насколько успешны продукты, и как технологии помогают продуктам быть успешными на рынке. Затем, конечно, есть геополитические ситуации, на которые явно влияет Трамп", - сказал Меццанатто.

Политика Трампа может оказаться выгодной для европейских производителей оружия

В издании поделились, что еще до того, как Трамп ввел сокрушительные глобальные пошлины, европейские акции оборонных компаний взлетели до небес. Аналитики считают, что это отчасти связано с тем, что институциональные инвесторы, которые долгое время игнорировали их, пересмотрели свои позиции.

В частности, индекс Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense, в который входят ведущие оборонные подрядчики, включая Leonardo, Rheinmetall и BAE Systems, в этом году вырос примерно на 24%, в то время как индекс S&P 500 упал более чем на 10%.

В издании заявили, что пошлины Трампа пошатнули уверенность инвесторов практически везде. Тем не менее аналитики считают оборонный сектор надежным, особенно учитывая политическое давление, направленное на перевооружение Европы.

Журналисты напомнили, что в марте Еврокомиссия объявила о широком предложении по увеличению расходов на оборону примерно на 840 миллиардов долларов, включая 165 миллиардов долларов в виде кредитов. В Европейском инвестиционном банке также говорили о том, что планируют как минимум удвоить финансирование проектов в области безопасности и обороны, а также расширить финансирование производства военной техники.

"Я думаю, что перелом в общественном мнении вызван очевидным нежеланием администрации Трампа поддерживать Европу в сфере обороны. Когда меняется общественное мнение, скорее всего, изменится и мнение инвесторов", - объяснил старший научный сотрудник Программы корпоративного управления Гарвардской школы права Стивен М. Дэвис.

В издании напомнили, что долгие годы многие европейские пенсионные фонды запрещали прямые инвестиции в оборонные компании, которые производят кассетные бомбы, химическое, ядерное и биологическое оружие, а также мины. Тем не менее все изменилось с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. НАТО призвало правительства, банки и частные фонды инвестировать в оборонную промышленность, чтобы ускорить производство оружия.

Одним из фондов, который смягчил свои правила через несколько месяцев после российского вторжения, стал финский Varma. Еще до вступления Финляндии в НАТО в 2023 году фонд решил, что теперь может инвестировать в производителей такого спорного оружия, как кассетные боеприпасы, если на этот тип оружия приходится не более 5% продаж компании.

"В отношении обычных вооружений ограничений нет, если продукция используется в первую очередь для защиты суверенитета и предотвращения конфликтов", - рассказала старший вице-президент Varma по устойчивому развитию и коммуникациям Ханна Каскела.

В издании подчеркнули, что Европе, помимо денег, потребуется политическая воля для укрепления своей обороны. Многие крупные производители оружия в Европе частично принадлежат государствам, и у каждого правительства свои приоритеты в расходах, правила и оборонные стратегии. Это привело к неэффективности национальных производителей, которые выпускают относительно небольшое количество оружия.

Европейское оружие чаще всего все еще дороже американского

По данным Института Брейгеля, цена одной самоходной 155-миллиметровой артиллерийской гаубицы, которая была построена в Европе, может составлять от 6 до 19 миллионов долларов. В это же время цена самоходной гаубицы, построенной в США, составляет менее 2 миллионов долларов. Ситуация может усугубиться, если из-за торговой войны Трампа взлетят цены на сталь, медь и другие металлы, играющие ключевую роль в создании военной техники.

В издании поделились, что в условиях неопределенности в отношении торговой политики Трампа некоторые европейцы открыто обсуждают ценность истребителей F-35, которые производит компания Lockheed Martin.

"Если нам нужен F-35, значит, нам нужно инвестировать в американскую оборонную промышленность, что, как я понимаю, многим не понравится в условиях, когда мы находимся в состоянии коммерческой войны с Соединенными Штатами", - заявил исследователь из Института международных отношений в Риме Тибо Мюзерг на конференции, организованной НАТО в этом месяце.

Производство оружия в Европе - другие новости

Ранее в The Times писали, что европейские оборонные компании избавляются от американских деталей в своем оружии из-за политики президента США Дональда Трампа. Многие европейские производители оружия считают США ненадежными партнерами.

Кроме того, в The Times сообщали о том, что Британия планирует избавиться от критической оружейной зависимости от США. Отмечается, что на территории Великобритании будут построены контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

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