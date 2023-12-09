Подобные угрозы Трамп уже озвучивал в прошлом и сейчас тоже намекает на это.

Правительства европейских стран серьезно обеспокоены тем, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом не только окончательно остановит помощь Украине, но также может сознательно развалить НАТО. Об этом ряд европейских дипломатов и должностных лиц рассказали The New York Times на условиях анонимности.

Издание отмечает, что на протяжении всего времени существования Североатлантического альянса как "республиканские", так и "демократические" президенты США видели в этой организации инструмент приумножения силы и влияния Америки на мировой арене.

Однако Дональд Трамп ясно дал понять, что он видит НАТО только как черную дыру, через которую европейцы извлекают американские ресурсы. И этого мнения Трамп придерживается уже более двух десятилетий.

Видео дня

Уже став президентом, он неоднократно угрожал выходом США из альянса, если Европа не увеличит свои расходы на оборону. В новой предвыборной кампании, которая сейчас набирает обороты, Трамп пока очень мало говорил о своих намерениях. Однако его официальный предвыборный веб-сайт содержит следующее предложение:

"Мы должны завершить процесс, который мы начали при моей администрации, фундаментально переоценив цель и миссию НАТО".

При этом и сам Трамп, и его соратники отказываются раскрывать конкретное содержание этой фразы. Европейские союзники США обеспокоены этим обстоятельством.

NYT утверждает, что европейские послы и представители аналитических центров "совершали паломничества" к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях. Источники утверждают, что по крайней мере один иностранный дипломат – посол Финляндии Микко Хаутала – контактировал напрямую с Трампом и обсуждал с ним тему НАТО.

Как рассказали NYT более полудюжины нынешних и бывших европейских дипломатов, в правительствах их стран поднимается тревога, что возвращение Трампа может означать не просто отказ от Украины, но и более широкое отступление Америки с европейского континента и распад Североатлантического альянса.

"В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО. Это было бы огромным стратегическим и историческим провалом со стороны нашей нации", — сказал бывший главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, отставной американский генерал Джеймс Г. Ставридис.

Интервью с нынешними и бывшими дипломатами показали, что европейские чиновники в основном не знают, как обращаться с Трампом, кроме как вернуться к предыдущей игре лести. Ожидается, что более мелкие страны, которые больше боятся нападения России, будут пытаться купить милость Трампа, увеличивая свои заказы на американское оружие или — как это сделала Польша во время его президентства — совершая грандиозные акты лести, в частности предлагая назвать военную базу Форт Трамп в обмен на постоянное присутствие американцев там.

Как отмечает NYT, на текущем этапе предвыборной кампании Трамп сосредоточен на уголовных делах против него и на победе над своими конкурентами-республиканцами на первичных выборах. Поэтому он редко говорит о НАТО, даже в частном порядке.

"Среди бушующих сомнений можно сказать одно: первая сфера, где потенциальное возвращение господина Трампа в Белый дом в 2025 году может спровоцировать внешнеполитический кризис, – это Украина и альянс западных демократий, которые поддерживают ее защиту от вторжения России", – пишет издание.

Экс-помощница генсека НАТО Камилла Гранд высказала мнение, что Европа будет делать выводы из того, как именно поступит Трамп с Украиной после возвращения в Белый дом. Впрочем есть мысли, что Трамп просто блефует, стремясь заставить европейцев больше вкладываться в собственную оборону.

"Он не собирается этого делать (выходить из НАТО – УНИАН). Но то, что он сделает, это заставит людей платить больше, и я думаю, что это будет приятная новость для многих людей", — убежден сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Такого же мнения придерживается и последний советник по национальной безопасности при Трампе-президенте Роберт О'Брайен.

Но Джон Болтон, консервативный "ястреб", занимавший пост советника по национальной безопасности с 2018 по 2019 год, написал в своих мемуарах, что Трампа приходилось неоднократно отговаривать от выхода из НАТО. В интервью Болтон сказал, что "у меня нет никаких сомнений", что на втором сроке Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО.

С юридической точки зрения вопрос о том, мог ли Трамп в одностороннем порядке вывести Соединенные Штаты из НАТО, вероятно, будет оспорен. Конституция требует согласия Сената для ратификации договора, но опускает процедуры его аннулирования. Это привело к дебатам о том, могут ли президенты делать это самостоятельно или им нужно разрешение законодателей. Есть только несколько судебных прецедентов по этому вопросу, ни один из которых не является окончательным.

Впрочем европейские дипломаты говорят, что даже неудачная попытка Трампа вывести США из НАТО может настолько подорвать доверие к надежности Альянса как гаранта безопасности Европы, что он перестанет быть фактором сдерживания для России.

Трамп и НАТО

Как писал УНИАН, в октябре на одном из предвыборных митингов Дональд Трамп похвастался перед своими сторонниками, что во времена своего президентства шантажировал европейских лидеров отказом защищать союзников в случае российского нападения.

Это было сказано в контексте финансирования структур НАТО. Трамп отметил, что большинство стран-членов альянса делают слишком малые взносы в организацию и в целом мало тратят на собственные оборонные нужды, перекладывая на США основное бремя по защите Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: