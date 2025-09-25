В армии США отметили, что прогресс в использовании малых беспилотных летательных систем продолжается.

Американская армия заявляет о своих последних достижениях в технологиях дронов, таких как сброс гранат с квадрокоптера и первое уничтожение беспилотника другим дроном, однако эти тактики не являются новыми, ведь часто использовались в войне РФ против Украины. Об этом пишет Business Insider.

В частности дроны с видом от первого лица, которые сбрасывают боеприпасы, были привычным явлением еще несколько лет назад, а перехват беспилотниками других дронов в Украине превратился в науку.

"Недавние победы армии подчеркивают положительный прогресс, но также и явные пробелы в навыках, которые необходимо устранить, чтобы быть готовыми к использованию и реагированию на небольшие, дешевые боевые дроны. Американские военные все еще активно работают над тем, чтобы должным образом оснастить войска этой способностью", - подчеркнули в материале.

В этом вопросе армия США отставала, однако последние события свидетельствуют о том, что она догоняет соперников.

В частности, в июле армейский аккаунт опубликовал видео, на котором американские военные сбрасывали боевую гранату M67 с квадрокоптера-дрона во время учений в Германии. Публикацию тогда подписали так: "Вы когда-нибудь видели, как дрон сбрасывает гранату?". Вопрос вызвал критику в сети, ведь такая тактика использовалась в течение последних 10 лет, в частности террористами ИГИЛ во время битвы за Мосул в Ираке и обеими сторонами российско-украинской войны.

В то же время солдаты продолжают тестировать работу дронов при различных погодных условиях в Тихоокеанском регионе, а также в учебных заведениях и на курсах.

"Мы отстаем от мира. Это наша агрессивная попытка сократить отставание", - подчеркнул руководитель нового интенсивного курса.

В свою очередь в армии США рассказали для BI, что прогресс в использовании малых беспилотных летательных систем продолжается и добавили, что "успешное внедрение, интеграция и оперативное использование sUAS являются жизненно важными для сохранения технологического преимущества и защиты наших сил".

Также эксперт по дронам, беспилотным системам и нетрадиционным методам ведения войны Захари Калленборн отметил, что несмотря на то, что есть эксперты и чиновники, которые обеспокоены скоростью адаптации вооруженных сил США к малым дронам, нужно сделать выводы об общей военной готовности к войне с использованием БпЛА.

Он добавил, что США не имели особой потребности в экспериментах с вооружением на низком уровне и не были особенно эффективными в этом. В то же время, по его словам, в Украине это активно поощряется, поэтому "украинцы смогли придумать все эти действительно замечательные вещи и создать все эти действительно дешевые, инновационные системы".

"Боевые действия дронов против дронов становятся все более характерной чертой войны в Украине, где небольшие квадрокоптеры таранят или бомбят друг друга в беспилотных воздушных боях. Тактика быстро эволюционирует, однако армия только сейчас испытывает ее основы, тогда как Украина использует тысячи перехватывающих дронов как альтернативу дорогим ракетам противовоздушной обороны", - подытожили в Business Insider.

Ранее сообщалось, что США выводят из эксплуатации легендарный авианосец USS Nimitz. Вывод легендарного корабля из эксплуатации запланирован на 2026 год.

"Более 50-летняя история службы Nimitz включает боевые действия на театрах военных действий по всему миру, от иранского кризиса с заложниками 1979 и 1980 годов до его последней роли поддержки в ирано-израильской войне 2025 года", - добавили в Slash Gear.

Также стало известно, что базы США получат "комплекты для борьбы с дронами". Первые комплекты будут размещены на трех объектах - по одному на восточном и западном побережьях и один на Аляске.

В Пентагоне объяснили, что хотя в США есть сотни баз с различными возможностями защиты, местных ресурсов порой недостаточно, поэтому создали "комплекты для быстрого реагирования".

