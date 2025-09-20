Также там ответили, касается ли это поставок Украине.

Первый сигнал о том, что в подходе США к продаже военной техники Европе что-то изменилось, появился, когда Дания приблизилась к решению о покупке многомиллиардной системы противовоздушной обороны. Несколько недель американские и французские переговорщики активно добивались заключения сделки. Но по мере приближения срока Министерство обороны США неожиданно потеряло интерес.

Во время телефонного разговора с Госдепартаментом в начале сентября, заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заявил, что он не верит в ценность некоторых зарубежных военных продаж, пишет The Atlantic.

Он добавил, что ему "не нравится идея продажи систем Patriot" Дании, потому что их мало и они должны быть зарезервированы для США, чтобы использоваться по мере необходимости.

Сообщается, что эти комментарии удивили некоторых сотрудников Госдепартамента, но вскоре они узнали, что доступ ограничили не только Дании. Действующие и бывшие чиновники администрации президента США на правах анонимности рассказали, что Пентагон определил ряд видов вооружений как находящихся в дефиците и намерен блокировать новые запросы на их поставку из Европы.

"Пока неясно, как долго продлится это ограничение, сколько именно вооружений в списке и может ли список расшириться. Исключения будут крайне редкими", - говорится в материале.

Опасения по поводу нехватки Patriot высказывались уже несколько месяцев: у США есть лишь около 25% ракет-перехватчиков, необходимых для выполнения военных планов, утверждают в Минобороны. При этом у Patriot в Европе нет реального аналога, что делает систему особенно ценной и востребованной на континенте, где растет обеспокоенность воздушными атаками. Это стало еще очевиднее после того, как Эстония, член НАТО, заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолётами.

Журналисты отмечают, что если ограничение окажется долгосрочным, оно рискует создать новые трещины в отношениях с союзниками, ослабить их оборону в момент, когда Россия представляет немедленную угрозу, и снизить военное влияние США на континенте. Изменение также означает потерю миллиардов долларов государственных и частных доходов, сокращение рабочих мест в оборонной промышленности, сдерживание расширения производства и сокращение исследований и разработок.

Касается ли это Украины

СМИ пишет, что несколько европейских стран передали Украине лучшие образцы вооружений, чтобы помочь ей защищаться от российского вторжения, а взамен покупали американское оружие для пополнения своих арсеналов. Трамп же настаивает, чтобы государства НАТО больше брали на себя ответственность за безопасность Европы.

Чиновники отмечают, что последние обсуждения ограничений не касаются вооружений, идущих напрямую в Украину: они поставляются по отдельной программе. "Мы говорим европейцам, чтобы они отправляли оружие Украине и закупали замены, а потом говорим: "Вы не можете их получить. Мы также говорим им: защищайтесь сами, но при этом заявляем, что не продадим им то, что для этого нужно", — отметил отставной полковник морской пехоты и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансьян.

Одним из самых востребованных вооружений Украины был именно Patriot — система, которую собиралась купить Дания. Ее активное использование в войне против России и Израилем на Ближнем Востоке только усилило опасения относительно запасов, что и привело к текущему ограничению экспорта. Это "подрывает безопасность американских союзников в Европе", сказал Кансьян, но нынешняя администрация президента США придает их безопасности гораздо меньшее значение, чем предыдущие.

