Россия и США обсудили проведение очередного обмена заключенными гражданами стран. Об этом в интервью Axios сообщил специальный посланник России Кирилл Дмитриев.

В то же время американский чиновник подтвердил эту информацию и отметил, что американская сторона готова к этому, однако предупредил, что ничего не произойдет в ближайшее время.

В Axios напомнили, что по меньшей мере восемь американцев находятся в российских тюрьмах. Возвращение задержанных американцев домой является приоритетом для президента США Дональда Трампа, а обмен может помочь России улучшить отношения с его администрацией, несмотря на напряженность вокруг Украины.

В свою очередь РФ надеется, что новый обмен пленными с США покажет добрую волю и будет способствовать укреплению доверия между странами, сообщил источник издания.

"Потенциальный обмен пленными был одним из вопросов на повестке дня во время визита Дмитриева в США 24-26 октября. Дмитриев руководит российским суверенным фондом и играет важную роль в дипломатических отношениях с Украиной", - добавляют в материале.

В частности, в интервью Axios Дмитриев добавил:

"Я встретился с некоторыми американскими чиновниками и членами команды Трампа по некоторым вопросам гуманитарного характера, таким как возможный обмен пленными, над которым работает американская сторона".

Также источник издания сообщил, что Дмитриев обсудил эту идею с посланником США Стивом Уиткоффом и другими представителями администрации.

В то же время представитель США заявил, что обсуждения были положительными, но никаких договоренностей достигнуто не было.

"США будут приветствовать освобождение любого задержанного американца", - подчеркнул он.

Ранее Минфин США оценил влияние санкций на Россию. В ведомстве отметили, что ограничения уже привели к снижению доходов РФ от экспорта сырья и, вероятно, приведут к сокращению объемов продажи российской нефти в долгосрочной перспективе.

Также представитель Министерства финансов США заявил, что санкции заставляют "военную машину Путина голодать", и что министерство "готово принять дополнительные меры, если это будет необходимо, чтобы положить конец бессмысленным убийствам" в Украине.

В то же время сенатор США Линдси Грэм сообщил, что Трамп дал зеленый свет новым санкциям против РФ. Он заверил, что ограничения предоставят Трампу "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине".

"Законопроект позволяет президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая тем самым военную машину Путина", - написал Грэм.

