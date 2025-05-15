Ремонт не могли начать без вмешательства силовиков.

В Донецкой области во время съемок российского пропагандистского фильма о боевых действиях в Мариуполе "киношники" сожгли кабель - без связи осталась часть оккупированной Донетчины, в частности подразделения Минобороны РФ.

Согласно сообщению Минцифры так называемой "ДНР", сейчас в Мариуполе снимают художественный фильм о событиях 2022 года, что привело к серьезным последствиям.

В частности, вечером 11 мая в диспетчерской "Углетелекома" зафиксировали повреждение магистральной волоконно-оптической линии передачи данных по направлению Донецк - Волноваха - Мариуполь. В Мариуполе, на пересечении улиц Греческая и Каффайская, ремонтники обнаружили повреждение 24-волоконного оптического кабеля связи. Как установлено, повреждение произошло во время съемочного процесса.

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"К сожалению, ни сценарий фильма, ни консультации во время съемок с представителями операторов связи проведены не были. Съемочная группа считала себя "имеющей право на любые действия", и, в результате, произошло возгорание и механическое повреждение кабеля", - сказано в сообщении.

В результате ряд операторов связи были лишены не только основных, но и резервных каналов передачи данных, в том числе ГУП ДНР "РОС", ГУП ДНР "РТПЦ", ООО "К-Телеком" и подразделения Минобороны РФ.

Устранили поломку под утро 12 мая - всего было 170 метров поврежденного кабеля, а также провели монтаж двух муфт.

По данным местных СМИ, к ремонту смогли приступить только после вмешательства силовиков, поскольку аварийная бригада не могла приступить к соответствующим работам из-за ограничения доступа к месту аварии.

Оккупация Мариуполя - что известно

Напомним, после двух месяцев ожесточенных боев в середине мая 2022 года украинские защитники Мариуполя вышли из "Азовстали", которую удерживали в очень сложных условиях. После чего город оказался под российской оккупацией.

В частности военнослужащий Роман Борщ рассказал, как оккупанты уничтожали Мариуполь. По его словам, город во время боев находился как в "постапокалипсисе", а также был серым и пустым, что в мирную жизнь Мариуполю было несвойственно.

"На самом деле, было очень больно на это смотреть, потому что Мариуполь - это был очень классный город. В него там с конца 2017-го особенно очень много вливалось, заходили донорские средства, он развивался. Я его очень полюбил. И увидеть то, во что он превратился... Первое, когда мы только заехали, - людей на улицах практически нет, все прячутся где-то по подвалам, дома", - отметил воин.

В то же время украинский студент рассказал о жизни в оккупированном Мариуполе. Он отметил, что власти РФ с самого начала оккупации начали внедрять свою пропаганду.

"Они выбрасывали украинские книги и завозили свои - новейшую "историю" России, где уже прописано, что Донецкая и Херсонская, Запорожская, Харьковская области уже захвачены, то есть "освобождены"", - подчеркнул юноша.

Также стало известно, что на российском телевидении выдали дичь о 10-летних детях в Мариуполе, которые якобы ходили по оккупированному городу и убивали ножами российских оккупантов. Якобы украинские дети втыкали ножи "ровно в печень под бронежилеты". Вероятно, пропагандисты РФ придумали это, чтобы оправдать убийства детей, которые совершили российские солдаты.

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