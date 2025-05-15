Один из специалистов считает, что Штаты могли бы заключить подобное соглашение, к примеру, с Демократической Республикой Конго.

Несколько недель назад Украина и США подписали соглашение о добыче полезных ископаемых, которое уже ратифицировал украинский парламент. Оно призвано углубить экономические связи между странами, способствовать восстановлению Украины и позиционированию ее как поставщика стратегически важных полезных ископаемых в Штаты, пишет CNBC.

Это соглашение стало результатом многомесячных напряженных переговоров. Генеральный директор Международного совета по горнодобывающей промышленности и металлургии – торговой организации, представляющей примерно треть мировой промышленности – Ро Дхаван сказал, что она, безусловно, не является последним двусторонним соглашением, где полезные ископаемые и геополитика так тесно переплетаются.

"Я думаю, что мы, скорее всего, увидим больше контактов со странами-производителями для заключения сделок, которые могут принять форму того, что я раньше называл "ресурсы в обмен на мышцы". То есть, "дайте мне ваши ископаемые, а я дам вам безопасность", или другие формы торговых сделок", – пояснил он.

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Он предполагает, что подобное соглашение Штаты могли бы заключить, например, с Демократической Республикой Конго, которая имеет крупнейшие на планете запасы кобальта.

"Мы находимся на переломном этапе в том, как полезные ископаемые становятся частью глобального разговора. Мы видели первый акт, вероятно, с Украиной, и я думаю, что впереди еще несколько поворотов, чтобы это начало принимать форму", – говорит специалист.

Старший научный сотрудник Центра геоэкономических исследований Совета по международным отношениям Хайди Кребо-Редикер считает, что важные полезные ископаемые появились на повестке дня на фоне геополитического соперничества между Китаем и Соединенными Штатами. По ее словам, украинские ресурсы могут в будущем "обеспечить потенциальную безопасную цепочку поставок многих материалов, в которых нуждаются Соединенные Штаты".

В свою очередь, директор по вопросам сырьевых товаров в консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Тимоти Пуко немного скептически относится к перспективе волны двусторонних соглашений вроде того, что заключено между США и Украиной.

"В этом безусловно есть доля правды. Думаю, именно это мы сейчас и видим в Украине. Также мне кажется, что Киншаса очень явно пытается действовать в том же направлении, учитывая ситуацию с их кобальтом и медью и повстанцами M23, которых поддерживает Руанда", – пояснил он.

Канада, Австралия, Индонезия и некоторые богатые полезными ископаемыми страны Латинской Америки вряд ли будут использовать свои ресурсы для подобных сделок с США.

"Кроме Украины и, возможно, даже не Демократической Республики Конго, ни одна другая страна пока на самом деле не хочет отдавать весь этот промежуточный бизнес. Ресурсный национализм – вот главная игра сегодняшнего дня, и общая тенденция идет как раз в противоположном направлении", – говорит специалист.

По мнению Пуко, здесь есть пространство для "политического торга", однако существуют препятствия для повторения украинско-американского соглашения с другими государствами.

"Это огромный геополитический вопрос. Уверен, что его уже поднимают во время двусторонних торговых переговоров, но есть огромные препятствия для того, чтобы воспроизвести украинский подход во многих других странах", – констатировал он.

Соглашение о полезных ископаемых с США

В ночь на 1 мая (по Киеву) в Вашингтоне состоялось подписание Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления. От Украины подпись под документом поставила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Со стороны США соглашение подписью засвидетельствовал министр финансов Скотт Бессент.

Уже 8 мая в Верховной Раде проголосовали за ратификацию этого соглашения. Его поддержали 338 народных депутатов. А 12 мая закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (№4417-ІХ) подписал президент Владимир Зеленский.

Financial Times отмечает, что это соглашение не принесет особых результатов по добыче полезных ископаемых по меньшей мере в течение десятилетия. К тому же, для запуска проектов в работу понадобятся огромные частные инвестиции.

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