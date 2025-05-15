Узнайте, какие два торжества наступает в Украине и как отметить сегодняшний день.

Праздник сегодня в Украине посвящен нашему национальному костюму, а в мире - семье и экологии. Сегодняшнее торжество имеет несколько интересных народных обычаев и важных запретов. А ещё 15 мая - дата рождения нескольких выдающихся украинцев.

Какой сегодня праздник церковный

По современному (новоюлианскому) стилю православные верующие чествуют преподобного Пахомия Великого. Для верующих, которые преданны старому церковному стилю, есть другие правила о том, какой сегодня церковный праздник отметить. Им стоит почтить архиепископа Афанасия Александрийского и князей Бориса и Глеба.

Какой сегодня праздник в Украине

15 мая примечательно тем, что в эту дату родились такие известные украинцы, как ученый Илья Мечников, писатели Андрей Чайковский и Тодось Осмачка, театральный актер и режиссер Панас Саксаганский, гетьман Павел Скоропадский, художник Радна Сахалтуев.

Не менее важна эта дата из-за того, что 15 мая 2025 года наступает День вышиванки - не просто вещи, а нашего культурного достояния. В честь торжества проводятся выставки, информационные мероприятия и распродажи национальной одежды. Есть необычная традиция - на работу и учебу принято приходить в вышитой одежде.

Также наша страна отмечает молодой праздник сегодня - День семьи. Официальным он стал только в 2023 году, а впервые отмечался в 2024 году. До этого украинцы праздновали День семьи и верности одновременно с Россией, но в итоге перешли на международную дату. Сегодня стоит встретиться с родными или хотя бы позвонить, и поблагодарить за все счастливые моменты.

Какой сегодня праздник в мире

Если вспомнить о мировых знаменитостях, то в эту дату родились детский писатель Френк Баум, физик Пьер Кюри, альпинист Тенцинг Норгей, экономист Пол Семюэль, музыкант Браян Ино, вокалист и композитор Майк Олдфилд.

Вам может быть интересно, что сегодня за праздник наступает в других странах. Вот какие торжества отмечают по миру:

в Южной Корее, Колумбии и Мексике - День учителя;

в Парагвае и Австрии - День независимости;

в Литве - День Республики;

в Словении - День вооруженных сил;

в Индии - День деревьев;

в США - День памяти офицеров мира.

Также отмечается несколько всемирных торжеств. Это, как уже упоминалось, Международный день семьи, посвященный всем родным людям. А экологи отмечают 15 мая праздник Международный день защиты климата, в который обсуждают актуальные климатические проблемы.

Что за праздник сегодня в народе и какие приметы погоды

В давние времена этот день называли Пахом Теплый, поскольку наконец наступала тёплая погода. Люди грелись под солнцем, работали в огороде, выпасали домашний скот. Наши предки считали, что сегодня - праздник исцеления и обновления. Можно прибегать к любым оздоровительным процедурам, а также избавляться от старых вещей дома и покупать новые.

Об этом дне есть несколько погодных примет, составленных в давние времена:

если зацвела калина, то можно сеять рожь и ячмень;

потеплело - до конца мая заморозков не будет;

соловей запел - к хорошему урожаю;

если ударил гром, то вторая половина мая будет дождливой.

По современному прогнозу погода 15 мая в Украине будет холодной и дождливой почти во всех областях.

Что нельзя делать сегодня

По народным верования в этот день запрещено рассказывать о своих планах и желаниях, иначе ничего не сбудется. День считается неудачным для конфликтов, выяснения отношений - правоту не докажите, зато отношения испортите.

У кого День ангела сегодня

В новом церковном календаре этот день посвящен именинам Дмитрия, Игната и Анастасии.

Также стоит знать, какой праздник 15 мая наступает у тех, кто придерживается старого стиля - это день ангела Афанасия, Бориса, Глеба, Давида, Михаила, Романа и Зои.

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