Шоумен встал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения.

Известный украинский ведущий, бывший актер "Дизель шоу" Максим Нелипа погиб на войне.

Трагическое известие сообщил в Facebook заместитель генерального директора ФК "Динамо Киев" Максим Радуцкий. Нелипа погиб 12 мая 2025 года.

"Макса больше нет", – написал Радуцкий.

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На гибель Нелипы отреагировала и телеведущая Елена Филонова:

"В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти. Покойся с миром, друг. Слава Герою", – написала она в Facebook.

Отметим, что Максим Нелипа стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения, весной 2022 года. Он был ранен на фронте и перенес несколько операций, рассказывал его брат Андрей Нелипа.

"Больница обеспечивает все необходимое и большая благодарность врачам. Никаких претензий. Сейчас ему сделали еще одну операцию, он отдыхает, настроение боевое. Что дальше – говорить рано, лечиться еще долго. Нужно протезировать зубы, там никакого денежного обеспечения не хватит. Надеюсь, он все преодолеет и как можно быстрее вернется к службе", – говорил брат шоумена.

До большой войны Нелипа вел программы "Хто там?" и "Підйому". Также он участвовал в популярном проекте "Танцы со звездами", где выступал в паре с Еленой Шоптенко. Впоследствии он присоединился к "Дизель шоу".

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