Фламинго используют свои ноги и клюв, чтобы поймать рыбу.

Фламинго кажутся довольно безобидными птицами, но они являются прирожденными охотниками. Более того, эти птицы используют необычную тактику поимки своей добычи, пишет Earth.

Ученые из университета в Беркли в сотрудничестве с командами из Технологического института Джорджии и Государственного университета Кеннесоу провели исследование, во время которого была обнаружена необычная тактика добычи еды чилийскими фламинго.

Сочетая съемки реальных птиц с экспериментами с использованием 3D-печатных моделей клювов и лап фламинго, исследователи выяснили, как эти птицы полагаются на сочетание работы ног, движения головы и быстрое хлопанье клювом, чтобы поймать живую добычу.

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"Фламинго на самом деле хищники, они активно ищут животных, которые движутся в воде, и проблема, с которой они сталкиваются, заключается в том, как сконцентрировать этих животных, собрать их вместе и накормить", - поделился доцент кафедры интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли Виктор Ортега Хименес.

Ученые заметили, что фламинго используют свои ноги для взмучивания осадка со дна водоема. Танцуя на месте они поднимают и слегка вдавливают ноги в ил.

В результате этих движений спирали воды и осадка вздымаются наружу, а птицы погружают свои головы в воду прямо вверх и вниз, что создает вращающийся вихрь, который засасывает взрыхленные частицы, включая добычу. Необычный Г-образный клюв этих птиц позволяет им эффективно ловить добычу.

Ученые подчеркнули, что в процессе поимки добычи важные роли отыгрывают как клюв птиц, так и их ноги, которые благодаря своей мягкости и гибкости помогают им не застревать.

4 нелетающие птицы, которые смогли избежать вымирания

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о четырех видах нелетающих птиц, которым удалось избежать вымирания. Один из этих видов является самой большой птицей в мире.

В частности, биолог упомянул страусов, которые могут бегать со скоростью свыше 60 км/ч и наносить смертоносные удары при угрозе. Рост этих птиц может составлять более 270 см, а вес - более 135 кг.

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