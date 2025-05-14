В случае ремонта вы потратите немного средств, если купите такие авто.

Если вы ищете подержанный автомобиль, но имеете ограниченный бюджет, то эксперты Express назвали пять моделей, которые могут стать для вас идеальным выбором.

Vauxhall Corsa

Этот автомобиль получил высокую оценку за хорошую топливную эффективность, комфортный салон и дешевую автостраховку.

Запчасти также доступны, поэтому ремонт этой модели является достаточно дешевым, что является еще одним преимуществом для покупки подержанного авто.

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Ford Focus

Ford Focus, пожалуй, является одним из лучших недорогих автомобилей на рынке для семей, которые нуждаются в большем внутреннем пространстве, чтобы каждому было комфортно находиться в авто во время поездки.

Эта модель также известна своей легкой управляемостью, благодаря чему она является интересной для вождения.

Кроме того, Ford обеспечивает свои автомобили многими современными функциями, а последние модели Focus оснащены информационно-развлекательными системами с сенсорным экраном и панорамной крышей.

Volkswagen Golf

Кроме того, что эта модель имеет репутацию надежного автомобиля, она также является одной из самых спортивных, поскольку некоторые авто могут разгоняться от 0 до 90 км/ч всего за 4,8 секунды.

Toyota Aygo

Aygo может выглядеть небольшим автомобилем, однако он является экономным из-за низких эксплуатационных расходов.

Nissan Leaf

Тем, кто хочет перейти на электрический автомобиль, стоит обратить внимание на Nissan Leaf.

"Эта модель не является самой стильной на рынке, но она была одной из самых доступных новых электрических моделей последнего времени", - отметили в Express.

Также модель является очень надежной и может проехать около 240 км на одном заряде.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный механик Скотти Килмер рассказал, как сэкономить на ремонте аккумулятора. По его словам, просто открыв капот и подтянув компонент, можно помочь водителям решить проблему, из-за которой не заводится авто.

"Ослабленное соединение аккумулятора может вызвать все эти проблемы, даже если у вас не срабатывает сканер кодов. Вот исправление, затяните его крепче, теперь он не шатается. Заводится и работает на холостых оборотах, какое дешевое решение", - отметил Килмер.

Также стало известно, что нельзя оставлять в авто в жару. В этот перечень, по словам экспертов, вошли такие вещи, как аптечка первой помощи, солнцезащитный крем, лекарства, тампоны, очки, все виды контрацепции, пластиковые бутылки для воды, аэрозольные баллончики, конфеты и шоколад, а также электроника.

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