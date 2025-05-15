Эта легкая техника должна гарантировать лучший результат.

Эксперты раскрыли простой лайфхак, который займет всего 60 секунд, но гарантирует, что яичница-болтунья будет гораздо пышнее и вкуснее, пишет express.co.uk.

Отмечается, что в течение многих лет повара-любители размышляли о лучшем способе приготовлении яичницы-болтуньи, но, похоже, ответ был очевиден с самого начала. Эта легкая техника должна гарантировать лучший результат.

Как сделать вкусную яичницу-болтунью - лайфхак

По словам экспертов Food Banjo, секрет пышной яичницы-болтуньи заключается в способе ее взбивания и в температуре сковороды:

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"Во-первых, убедитесь, что вы действительно хорошо взбили яйца, чтобы активировать все белки… Просто взбивайте яйца вилкой в ​​течение примерно 60 секунд. Во-вторых, во время приготовления вам нужно дать яйцам нагреться перед перемешиванием. Это позволяет им образовывать более крупные творожистые массы".

Они добавили, что слишком раннее перемешивание яиц может привести к тому, что яйца станут кремообразными, а не пышными.

Эксперты посоветовали добавлять в яичницу-болтунью зеленый лук и сыр пармезан.

Напомним, ранее УНИАН писал, как жарить яйца без масла.

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