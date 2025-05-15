Автомобилисты обычно сосредоточены на уборке того беспорядка, который они видят.

Топ-мойщик автомобилей класса люкс признал, что одна вещь, установленная на каждом транспортном средстве, усеяна бактериями и может быть грязнее сиденья унитаза.

Как пишет Daily Express, Джеймс Тейлор, который регулярно очищает дорогие автомобили, предупредил, что бактерии, скапливающиеся на рулях автомобилей, "нужно воспринимать серьезно".

Важно, что исследования показали, что на рулевых колесах бензиновых, дизельных и электрических автомобилей могут находиться сотни бактерий на квадратный сантимерт - в том числе те, которые связаны с такими серьезными заболеваниями, как пищевые отравления и кожные инфекции. Специалисты по автомобилям из Plates Express говорят, что зачастую это больше бактерий, чем на ваших мобильных телефонах, клавиатуре или сиденье общественного унитаза. Джеймс предупредил, что рулевые колеса также подвергаются воздействию пота, чихания и кашля.

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"Люди трогают свое лицо, свой телефон, свою еду - а затем берутся за руль. Я мыл Bentley, которые выглядели безупречно - но когда вы протираете руль, уровень бактерий зашкаливает. Это не представляет большой опасности для большинства здоровых людей, но если у вас есть дети, аллергия или низкий иммунитет, вам следует отнестись к этому серьезно", - сказал он.

Отмечается, что автомобилисты обычно сосредоточены на уборке того беспорядка, который они видят, например, выбрасывают старую упаковку или полируют крошки. Однако бактерии невидимы невооруженным глазом, поэтому практически невозможно понять, насколько грязной может быть поверхность. Джеймс добавил:

"Вы не будете неделями не мыть руки. Но водители месяцами не протирают ту поверхность, к которой прикасаются каждый день".

Эксперты настоятельно рекомендуют автовладельцам использовать специальные очистители салона автомобиля или антибактериальные салфетки для дезинфекции поверхности. Они советуют никогда не забывать протирать швы на руле, поскольку бактерии имеют тенденцию прятаться в складках.

Специалисты также рекомендуют водителям всегда оставлять некоторое время, чтобы рулевое колесо полностью высохло, прежде чем садиться за него. Кроме того, мокрый руль может выскользнуть из рук водителя, что создаст риск для него и других на дороге. Plates Express прокомментировал:

"Большинство людей не стали бы есть с сиденья унитаза, но при этом перекусывают в машине, не задумываясь о том, насколько грязным на самом деле является рулевое колесо. Еженедельная протирка может значительно сократить количество микробов и занимает меньше минуты. Это один из самых простых способов улучшить гигиену в салоне автомобиля".

Советы автомобилистам

Ведущий автомеханик озвучил один важный признак того, что подержанные автомобили могли попасть в аварию. Крис Джевонс, представитель JTAPE, призвал участников дорожного движения обращать внимание на неровные зазоры панелей по всему кузову автомобиля. Он предупредил, что "все должно быть аккуратно и симметрично", а любые зазоры должны быть серьезным "красным флагом".

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