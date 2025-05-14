По мнению Сикорского, Келлог "преувеличил" роль Польши в такой операции.

13 мая специальный посланник США по Украине Кит Келлог заявил, что обсуждается отправка западных военных в Украину. Речь шла, в частности, о представителях Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление Келлога. Отправку польских военных на украинскую территорию он отрицает.

"Прекратите манипуляции, последовательно глава правительства, министр обороны и я повторяю: Польша не пошлет польских солдат в Украину", – написал он в соцсети Х.

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Wprost отмечает, что, по мнению Сикорского, Келлог "преувеличил" роль Польши в такой операции, если она и состоится.

"Как министр обороны, глава правительства и я неоднократно заявляли, наше участие в этой операции не будет предусматривать пребывание польских солдат на украинской земле. Это будет авиационная поддержка, это будет защита логистики и это будет в первую очередь защита нашей более чем 600-километровой границы с Россией и Беларусью для прикрытия тех войск, которые поедут в Украину", – отметил он в комментарии Onet Rano.

Западные военные в Украине: что предшествовало

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог накануне заявил, что в рамках переговорного процесса по завершению войны обсуждается отправка в Украину иностранных военных.

"Речь идет о силах устойчивости, которые называют E3, но теперь это E4, поскольку к Великобритании, Франции и Германии присоединилась Польша", – сказал он.

По словам Келлога, такие силы разместили бы к западу от реки Днепр, "вне зоны досягаемости конфликта".

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