Делегацию РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит Владимир Мединский.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной в Турции. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в Турцию отправятся замглавы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Костюков. Сам президент РФ в документе не упоминается.

Также он утвердил состав "экспертов" для переговоров с Украиной:

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Зорин А.С. - первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

Подобреевская E.C. - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере;

Полищук А.А. - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России;

Шевцов В.И. - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

Переговоры в Турции - кто будет от Украины

В состав делегации Украины, которая полетит в Стамбул, вошли представители власти. В частности, как сообщали СМИ со ссылкой на приближенные к президенту источники, туда планирует отправиться руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Поехать в Турцию планируют также министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже находится там.

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