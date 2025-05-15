Ранее президент США допускал такую возможность.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не присоединится к переговорам между Украиной и РФ, которые должны состояться в Турции 15 мая. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Reuters.

Sky News напомнило, что на днях президент США допустил возможность его присутствия на переговорах в Стамбуле. При этом он подчеркивал, что посетит их только при условии, если там появится и российский правитель Владимир Путин.

Последний, очевидно, ехать в Турцию не собирается. Имени Путина нет в обнародованном Кремлем списке делегатов. Возглавит российскую команду его помощник Владимир Мединский. В состав делегации также не вошел ни один министр – в Стамбул едут заместитель министра иностранных дел Галузин Михаил Юрьевич и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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Переговоры в Турции: кто представит Украину

По данным СМИ, в состав украинской делегации, которая летит в Стамбул на переговоры, есть не только президент Зеленский. Туда планирует отправиться также руководитель ОП Андрей Ермак.

Кроме того, в состав делегации войдут министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква.

В Турции также находится министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он уже успел встретиться с госсекретарем США Марко Рубио и американским сенатором Линдси Грэмом.

"Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами. Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие. Мы готовы развивать наше сотрудничество в конструктивном и взаимовыгодном русле", – рассказал глава МИД.

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