Отказавшись от встречи с Зеленским, российский диктатор Путин отправил на переговоры с Украиной команду своих помощников.

По мере прибытия украинского президента Владимира Зеленского в Анкару перспективы какого-либо соглашения о прекращении войны становятся туманными.

Как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), российский диктатор Владимир Путин проигнорировал призыв Зеленского встретиться для прямых переговоров на высоком уровне в Турции. Вместо себя властелин Кремля отправил туда команду своих чиновников, что поставило под сомнение саму возможность переговоров между сторонами.

Дело в том, как отметило издание, что российскую команду переговорщиков возглавил помощник Путина Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин - те самые люди, которых диктатор отправлял вести переговоры о капитуляции Украины в начале войны.

Видео дня

Издание напомнило, что последняя сессия этих переговоров состоялась в Стамбуле в марте 2022 года, и они прекратились, поскольку Россия потерпела военное поражение и вывела войска из-под Киева и других районов северной Украины.

Как добавил Reuters, в состав делегации США в Турции вошли госсекретарь Марко Рубио и старшие посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил утром в четверг, что встречался с Рубио, чтобы поделиться видением мира Зеленского и "скоординировать позиции в течение этой критической недели".

Переговоры в Турции

Сегодня в Стамбуле должны пройти переговоры между Украиной и РФ об окончании войны. На встрече также будут представители США.

Вчера поздно вечером стало известно, что Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Так, делегацию РФ возглавит Владимир Мединский.

Также вчера американский президент Дональд Трамп намекал, что может приехать на переговоры, однако позже стало известно, что он отказался от этой идеи.

Вас также могут заинтересовать новости: