По мере прибытия украинского президента Владимира Зеленского в Анкару перспективы какого-либо соглашения о прекращении войны становятся туманными.
Как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), российский диктатор Владимир Путин проигнорировал призыв Зеленского встретиться для прямых переговоров на высоком уровне в Турции. Вместо себя властелин Кремля отправил туда команду своих чиновников, что поставило под сомнение саму возможность переговоров между сторонами.
Дело в том, как отметило издание, что российскую команду переговорщиков возглавил помощник Путина Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин - те самые люди, которых диктатор отправлял вести переговоры о капитуляции Украины в начале войны.
Издание напомнило, что последняя сессия этих переговоров состоялась в Стамбуле в марте 2022 года, и они прекратились, поскольку Россия потерпела военное поражение и вывела войска из-под Киева и других районов северной Украины.
Как добавил Reuters, в состав делегации США в Турции вошли госсекретарь Марко Рубио и старшие посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил утром в четверг, что встречался с Рубио, чтобы поделиться видением мира Зеленского и "скоординировать позиции в течение этой критической недели".
Переговоры в Турции
Сегодня в Стамбуле должны пройти переговоры между Украиной и РФ об окончании войны. На встрече также будут представители США.
Вчера поздно вечером стало известно, что Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Так, делегацию РФ возглавит Владимир Мединский.
Также вчера американский президент Дональд Трамп намекал, что может приехать на переговоры, однако позже стало известно, что он отказался от этой идеи.