Юрист утверждает, что врачи ВВК обязаны принимать во внимание выводы частных специалистов.

Военнообязанные часто думают, что наличие болезни автоматически влияет на степень пригодности к военной службе. Об этом рассказал адвокат Олег Леонтьев в эфире Украинского Радио.

По его словам, наличие болезни не влияет автоматически на пригодность к службе, кроме некоторых болезней, но этот перечень очень небольшой.

"Если человек ходит с жалобами к врачам, получает консультативные заключения, но не лечится, то в парадигме работы ВВК это не влияет на результат. Когда человеку досаждает болезнь, то он должен лечиться, проходить амбулаторное или стационарное лечение. То есть человек должен делать вещи, которые демонстрируют, что он действительно болеет, и эта болезнь мешает нормально функционировать организму. Логика должна быть такая: если болен - лечись. А уже по результатам этого лечения - вылечился ли, стабилизировалось ли состояние - врачи ВВК принимают решение", - сказал он.

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Адвокат утверждает, что врачи ВВК обязаны принимать во внимание выводы частных специалистов.

"Если государственный врач сказал одно, а частный - другое, то это не значит, что надо доверять только государственному врачу, а частного отвергать. Если есть разные выводы, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные стационарные обследования, при необходимости. Итак, человек имеет право обращаться к врачу по своему выбору и не должен отвечать за то, что врач не внес данные в электронную систему здравоохранения. Но если он записал это в медицинскую книжку, то человек имеет право требовать, чтобы записи в медицинской книжке были приняты во внимание врачами ВВК", - пояснил Леонтьев.

Юрист констатировал, что априори нет никакой ускоренной ВВК:

"Как ни прискорбно, но это есть лукавство. Потому что априори нет ускоренной ВВК, а есть определенный порядок военно-врачебной комиссии. Человек определенного возраста считается военнообязанным тогда, когда он признан годным к военной службе. Пригодность определяется проведением медицинского осмотра ВВК. Все. Если там устроили ускоренный вариант осмотра, то они плохо сделали для этого человека, ведь формально написали, что человек годен к службе и относится к категории военнообязанных".

По его словам, действующее заключение ВВК действует в течение года во время действия особого периода военного положения.

"Речь идет о судьбе и здоровье человека, о том, как он в составе подразделения будет выполнять боевую задачу. Например, необследованный военнослужащий находится на боевой позиции и выполняет боевой приказ, и в тот момент с ним что-то происходит по состоянию здоровья. Побратимы рядом с ним рассчитывают, что он жив-здоров, выполняет свои обязанности и их прикроет, а он не может этого сделать, потому что лежит без сознания. Кому от этого польза?" - добавил адвокат.

Прохождение ВВК в Украине

Кабинет Министров убрал одно из требований для прохождения военно-врачебных комиссий. Как отметили в Минобороны, ранее электронные направления генерировались в приложении "Резерв+", а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК. В результате принятых изменений пользователи вскоре смогут не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК.

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