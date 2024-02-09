С расширением НАТО крайний север Европы ощутимо переходит на боевые рельсы.

С началом полномасштабной войны России в Украине новые северные альянсы меняют геополитический баланс сил, и вскоре арктические страны НАТО будут превосходить Россию в соотношении семь к одному. И сейчас мировые лидеры все чаще задаются вопросом - насколько вероятна эскалация в Арктическом регионе.

Как пишет Foreign Policy, в течение последних нескольких десятилетий двусторонние и международные соглашения между Россией и другими арктическими державами усиливали общую Северную безопасность, а также научные интересы. Но после полномасштабного вторжения России в Украину эти договоренности быстро развалились.

"Если война в Украине чего-то и достигла, так это сближения Северных стран в вопросах безопасности", - пишет издание.

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"Сейчас мы имеем семь из восьми арктических стран, геополитически сплоченных и с высокомощными вооруженными силами. Я не знаю, существует ли такая концентрация согласованности и возможностей между странами где - то в мире", - отметил один из экспертов.

Однако эксперты отмечают, что все это делается во имя сдерживания, и сходятся во мнении, что полномасштабный Северный конфликт маловероятен. В то же время, как ни парадоксально, военный потенциал и экономические ресурсы России, которые усиливают напряженность в Арктике, также сдерживают реальную эскалацию. На севере России просто есть что терять: огромная территория и обширные ресурсы ископаемого топлива являются основными претензиями на ее идентичность как глобальной сверхдержавы. Поэтому Кремль заинтересован в поддержании "низкого уровня напряженности" на севере.

Пока что это означает гибридную войну: тактику "Серой зоны", которую труднее отследить или приписать себе.

Однако в высокомилитаризованных зонах ошибки могут нести наибольший риск. И, как отмечают эксперты, "просчеты и неправильная интерпретация" являются "самым большим риском для безопасности в Североатлантической Арктике". В этом регионе Россия и НАТО проводят частые военные учения, отрабатывая мобилизацию своих сил и флотов.

"Но это сложные операции, которые часто впервые проверяют людей и процедуры. Достаточно одного случайно выпущенного выстрела, одного перекрещенного сигнала, чтобы репетиция открыла театр военных действий. Обычно такие учения четко коммуницируются и координируются через границы. Но в последнее время эта коммуникация пострадала", - отмечает издание.

В худшем случае, пишет Foreign Policy, война в Украине может завершиться северным ударом. Россия имеет 11 подводных лодок, способных запускать ядерное оружие большой дальности; восемь из них находятся на Кольском полуострове. Уже по этой причине Арктика имеет особый вес для мировых лидеров, которые должны рассматривать эскалацию до ее абсолютного гипотетического конца.

Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что арктический конфликт в любой форме все еще противоречит интересам России и является менее вероятным, чем в других частях мира. Тем не менее они предостерегают от предположения, что Путин будет вести себя рационально. Если его загнать в угол, когда НАТО расширяется, а украинские войска продвигаются вперед, невозможно знать, как он отреагирует.

Ситуация в Арктике

Арктика является сферой интересов ряда стран: США, Дании, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, Швеции и России.

Благодаря своей длинной арктической береговой линии Россия влияет на регион, в частности, за счет расширения своего военного присутствия. Так, Москва анонсировала открытие советских арктических военных баз и установку там современного оружия, в том числе сверхзвукового.

После начала полномасштабной войны в Украине НАТО и Соединенные Штаты заявили о усиление присутствия в Арктике на фоне роста военной активности России.

В марте 2022 года Арктический совет, в состав которого входят восемь арктических государства, приостановил работу, а затем восстановил ее без участия России. В сентябре 2023 года Россия вышла из Евро-Арктического совета с Норвегией, Финляндией и Швецией.

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