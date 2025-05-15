Диктатор очень хочет, чтобы Украина капитулировала.

Переговоры о приближении завершения войны, которую Россия ведет против Украины, продолжаются уже не один месяц. Но российский диктатор Владимир Путин оставил всех в неопределенности, пишет The New York Times.

В частности, вызовом для администрации президента США Дональда Трампа стали экстремальные требования РФ, которые не могут быть оправданы ситуацией на поле боя. Несмотря на продвижение на фронте в последнее время, российские войска еще далеко от победы над Силами обороны Украины.

Несмотря на это, на переговорах с Вашингтоном Москва настаивала на ограничении численности украинских войск и количества и типов вооружения. Более того, Кремль требует полной "сдачи" четырех областей Украины, которые РФ незаконно включила в свое законодательство.

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В начале этого месяца внимание на это обращал даже вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Россия "не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала".

"Любой успех Вашингтона на переговорах, вероятно, будет зависеть от того, удастся ли убедить Путина, что он получит больше пользы от теплых связей с Соединенными Штатами, чем от дорогих дополнительных побед в войне. Россию вряд ли будет легко убедить. Путин очень хочет, чтобы Украина капитулировала, и считает, что самый мощный сторонник Киева – Соединенные Штаты – уже прекращает свою поддержку", – говорится в материале.

Возможно, Россия рассчитывает, что ей удастся осуществить прорыв благодаря постепенным успехам, как это бывает в войнах на истощение, когда у оппонента заканчивается оружие и его линии обороны постепенно рушатся.

Угрозы о новых санкциях Путина, похоже, не беспокоят. Европа сделала шаг к одобрению нового пакета ограничений, которые будут касаться и теневого флота РФ. Трамп же, хоть и угрожал усилить санкции, никаких ограничений не ввел.

Старший научный сотрудник Российско-евразийского центра Карнеги Татьяна Становая считает, что правитель РФ ожидал краха оборонных линий Украины после постепенного ослабления.

"И это будет настолько серьезный психологический удар, что элиты скажут: "Зеленский, убирайся отсюда. Мы теперь сами будем договариваться с Путиным". Путин считает, что все это должно произойти и произойдет", – пояснила она.

Однако, по ее словам, российский диктатор хочет сохранить и отношения с Трампом – наиболее дружественным к России президентом США за последние годы. По ее мнению, именно поэтому Путин и предложил переговоры.

Переговоры с РФ в Турции: главное

Несколько дней назад во время пресс-конференции Путин призвал возобновить переговорный процесс между Украиной и РФ в Турции. Президент Украины заявил, что будет ждать диктатора лично в Стамбуле 15 мая.

По данным СМИ, от Украины будут присутствовать не только президент Зеленский, но и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква. При этом до сих пор неясно, состоятся ли переговоры: решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент Зеленский уже завтра в Турции.

Россия до последнего тянула с обнародованием состава своей делегации. Как и ожидалось, диктатор Путин на поездку не решился. Более того, в делегацию не вошел ни один министр, а возглавит ее помощник правителя РФ Владимир Мединский.

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