Трамп формирует Совет мира: за постоянное членство хочет миллиард долларов из страны, - Bloomberg

Возглавит Совет президент США.

Администрация президента США Дональда Трампа требует от стран, которые стремятся получить постоянное место в его новом Совете мира, внести не менее 1 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект устава этой структуры.

Отмечается, что согласно проекту Трамп станет первым председателем Совета и лично будет определять, кого приглашать в члены. Решения будут приниматься большинством голосов - каждое государство-член будет иметь один голос, однако все решения будут требовать одобрения председателя.

"Каждое государство-член будет занимать свое место не более трех лет с момента вступления в силу этого устава с возможностью продления по решению председателя. Ограничение трехлетнего срока не применяется к государствам, которые в течение первого года после вступления в силу устава внесут в Совет мира денежный взнос в размере более 1 000 000 000 долларов США наличными", - говорится в документе.

В уставе Совет мира описан как "международная организация, стремящаяся способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать длительный мир в регионах, пораженных или под угрозой конфликта". Организация станет официальной после того, как по меньшей мере три государства согласятся с ее уставом.

Критики опасаются, что Трамп стремится создать альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций, которую он неоднократно критиковал.

В статье говорится, что Трамп уже предложил войти в Совет мира для Газы, который должен быть создан в рамках более широкой инициативы - общего Совета мира, ряду мировых лидеров, в частности президенту Аргентины Хавьеру Милею и премьер-министру Канады Марку Карни. По словам информированных источников издания, к участию в Совете мира приглашены также несколько европейских стран.

Проект устава, вероятно, предусматривает, что Трамп будет лично контролировать финансовые ресурсы, а это большинство потенциальных участников считают неприемлемым, сообщили собеседники Bloomberg. Источники добавили, что несколько государств решительно выступают против предложенного устава и работают над совместным противодействием этой инициативе.

Американский чиновник подтвердил изданию, что страны смогут присоединиться к Совету бесплатно, однако взнос в 1 миллиард долларов будет гарантировать постоянное членство. Собранные средства, по его словам, будут непосредственно использованы для выполнения мандата Совета мира, в частности для восстановления Газы. Он также подчеркнул, что Совет обеспечит использование почти каждого доллара по назначению.

Проект устава предусматривает, что Трамп будет иметь полномочия отстранить любого члена Совета, если это решение не будет заблокировано двумя третями голосов государств-членов.

"Председатель в любой момент должен определить своего преемника на посту председателя", - указано в уставе.

В пятницу Белый дом объявил о создании первой исполнительной группы, в которую войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Совет мира: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что администрация Трампа думает над созданием "Совета мира" для Украины, который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны. Отмечалось, что "Совет мира" - часть мирного плана для сектора Газа, согласованного при посредничестве американского лидера. Этот орган, главой которого должен стать сам Трамп, должен координировать управление палестинским анклавом в будущем.

Как сказал изданию Financial Times высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, создание "Совета мира" для Украины (его также должен возглавить американский президент) - "важная часть предложений, призванных закончить российскую войну".

