Польша просит возобновить эксгумации, которые были приостановлены в 2017 году.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко раскритиковал украинского коллегу Андрея Сибигу. По его словам, глава МИД Украины пообещал до 1 ноября добиться прогресса в деле эксгумации жертв Волынской трагедии, но не сдержал слово.

В интервью телеканалу TVN24 польский министр подчеркнул, что разочарован отсутствием прогресса со стороны МИД Украины в спорном для Киева и Варшивы вопросе.

"Время истекло - прогресса нет. Мы считаем, что хоронить тела даже врагов по христианскому обряду является частью европейского культурного кодекса. И Украина, похоже, соглашается с этим, поскольку позволила эксгумировать 100 тысяч солдат вермахта, которые пришли туда как захватчики", - возмутился Сикорский.

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Он напомнил, что единственное, чего требует польская сторона - это согласия на возвращение к эксгумациям, которые были приостановлены в 2017 году.

Заявления Польши относительно Волынской трагедии

Как известно, в прошлом году польский Сейм принял постановление по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии, которую в Польше называют "Волынской резней". В нем также есть призыв к "признанию вины".

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2024 года польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава должна поставить Киеву ультиматум - Украина не станет членом Евросоюза, если не решит "Волынский вопрос".

Тогда Сикорский отметил, что эта тема сможет остаться в прошлом только после проведения эксгумации и надлежащего захоронения погибших на Волыни. По его словам, страна только просит об уважении к своим погибшим

В начале октября Сибига заявил, что Министерство иностранных дел Украины готово обсуждать с польской стороной общую историю, в том числе и Волынскую трагедию.

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