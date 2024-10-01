Министр назвал поляков ближайшими друзьями страны.

Министерство иностранных дел Украины готово обсуждать с польской стороной общую историю, в том числе и Волынскую трагедию, заявил глава министерства Андрей Сибига.

На полях Варшавского форума по безопасности его попросили прокомментировать желание Польши связать членство Украины в Европейском Союзе с историческими вопросами. Он сказал Радио Свобода, что именно сегодня будет обсуждаться эта тема:

"Мы имеем достаточно политической воли и дипломатического таланта, чтобы решать любые, в том числе самые сложные вопросы, в том числе с нашими ближайшими союзниками и друзьями поляками. Мы эту тему будем сегодня обсуждать".

Заявления Польши относительно Волынской трагедии

Как сообщал УНИАН, в конце июля польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава должна поставить Киеву ультиматум - Украина не станет членом Европейского Союза, если не решит "Волынский вопрос".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорит, что эта тема сможет остаться в прошлом только после проведения эксгумации и надлежащего захоронения погибших на Волыни. По его словам, страна лишь просит об уважении к своим погибшим

Напомним, в прошлом году польский Сейм принял постановление по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии, которую в Польше называют "Волынской резней". В нем также есть призыв к "признанию вины".

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