Глава МИД Польши объяснил, что Украина, если хочет вступить в ЕС, должна решить некоторые политически-исторические вопросы.

Варшава касаемо исторических споров не выдвигает Украине чрезмерных требований, по мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, озвученного для "ЕП". По его словам, рано "оставлять историю историкам", так как захоронение погибших во время "этнических чисток" на Волыни является христианским долгом, но в этой ситуации нет места политическим спекуляциям.

"Для Польши это – острый политический вопрос, потому что эти поляки имеют потомков. Все население этих территорий было депортировано на территорию современной Польши. Эти люди имеют родственников, они голосуют на выборах. Поэтому это – политический вопрос. Жертв этой резни надо похоронить по-христиански. Это – все, что мы просим", – заявил Сикорский.

Он добавил, что оставить вопрос в прошлом можно будет только после эксгумации и надлежащего захоронения погибших. Кроме того, в интервью он намекнул, что при вступлении Украины в ЕС могут появиться препятствия. В частности, касаемо личностей Степана Бандеры и Романа Шухевича, к которым Украина и Польша по-разному относятся.

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"Я говорю, что вам понадобятся друзья. Они нужны вам сейчас. И они понадобятся вам в процессе вступления в ЕС. А мы просим вас об уважении к нашим погибшим. Я не думаю, что мы просим много", – сказал глава МИД Польши.

Мнение Радослава Сикорского об украинцах в Европе

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Сикорский пожаловался на украинца, который стриг его в парикмахерской в Варшаве. По его словам, этот парень должен находиться на родине, в составе ВСУ. Именно поэтому трудоспособным беженцам и не выплачивают социальную помощь.

Кроме того, глава МИД Польши предложил лишить соцвыплат украинских мужчин-беженцев, чтобы стимулировать их возвращаться домой.

"Сокрытие от призыва - это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить", - заявил министр.

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