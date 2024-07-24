По словам главы Минобороны, между странами до сих пор есть нерешенные исторические вопросы.

Украина не станет членом Европейского Союза, если не будет решен "Волынский вопрос".

Об этом в интервью Polsat News заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Варшава поддерживает Киев "настолько, насколько это возможно", хотя в отношениях между странами "не все идеально из-за нерешенных исторических вопросов".

"По его мнению, реальная политика должна поставить ультиматум. Без решения волынского вопроса не будет вступления Украины в Европейский Союз", - говорится в статье. Видео дня

В то же время польский министр уверяет, что для них концом войны будет только победа Украины. "Любой другой случай остается для Польши прямой угрозой войны. Именно здесь на кону стоит вопрос безопасности Польши и Европы", - добавил Косиняк-Камыш.

Волынская трагедия

Как известно, тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях.

В прошлом году спикер Министерства иностранных дел Польши заявил, что Украина в полной мере не понимает важность этого вопроса для поляков, а президент Владимир Зеленский должен взять на себя "больше ответственности".

Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал неприемлемыми "попытки навязать", что украинцы должны делать по отношению к общему прошлому.

В конце июля этого года президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда почтили память жертв Волынской трагедии в Луцке.

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