В Польше вспоминают Волынскую трагедию, которой в этом году исполняется 80 лет.

Польский Сейм (нижняя палата парламента) принял постановление по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии, которую в Польше официально именуют "Волынской резней". В документе, который был утвержден единогласно, среди прочего содержится призыв к "признанию вины".

В документе значительная часть текста посвящена описанию контекста и общего хода событий в их польской интерпретации.

"11 июля 1943 года на Волыни произошло Кровавое воскресенье — кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного руководителями Организации украинских националистов (ОУН) с целью уничтожения поляков на юго-восточном пограничье, в части Полесья, Люблинщины и Подкарпатья", – говорится в постановлении Сейма.

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Польские депутаты поблагодарили "кресовцев и их потомков", которые "десятилетиями требовали правды", руководствуясь девизом "Не мести, а памяти, о которой взывают жертвы".

"Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны", — говорится в резолюции Сейма.

В постановлении также отмечается, что сегодня украинский народ "сам испытывает на себе преступления, совершенные оккупантами".

Волынская трагедия 1943 года – последние новости

Тема Волынской трагедии является одним из самых болезненных эпизодов в относительно недавней истории украинского и польского народов. В Польше этой трагедии уделяется много внимания, что нередко приводит к эмоциональным высказываниям публичных лиц как Польши, так и Украины.

Так в мае спикер польского МИДа заявил, что президент Украины должен официально извиниться перед польским народом за Волынскую трагедию. Украинский посол в Польше достаточно жестко прокомментировал это заявление. После этого в администрации президента Польши призвали прекратить "твиттерную дипломатию".

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