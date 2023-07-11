Польский Сейм (нижняя палата парламента) принял постановление по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии, которую в Польше официально именуют "Волынской резней". В документе, который был утвержден единогласно, среди прочего содержится призыв к "признанию вины".
В документе значительная часть текста посвящена описанию контекста и общего хода событий в их польской интерпретации.
"11 июля 1943 года на Волыни произошло Кровавое воскресенье — кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного руководителями Организации украинских националистов (ОУН) с целью уничтожения поляков на юго-восточном пограничье, в части Полесья, Люблинщины и Подкарпатья", – говорится в постановлении Сейма.
Польские депутаты поблагодарили "кресовцев и их потомков", которые "десятилетиями требовали правды", руководствуясь девизом "Не мести, а памяти, о которой взывают жертвы".
"Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны", — говорится в резолюции Сейма.
В постановлении также отмечается, что сегодня украинский народ "сам испытывает на себе преступления, совершенные оккупантами".
Волынская трагедия 1943 года – последние новости
Тема Волынской трагедии является одним из самых болезненных эпизодов в относительно недавней истории украинского и польского народов. В Польше этой трагедии уделяется много внимания, что нередко приводит к эмоциональным высказываниям публичных лиц как Польши, так и Украины.
Так в мае спикер польского МИДа заявил, что президент Украины должен официально извиниться перед польским народом за Волынскую трагедию. Украинский посол в Польше достаточно жестко прокомментировал это заявление. После этого в администрации президента Польши призвали прекратить "твиттерную дипломатию".