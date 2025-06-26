Ключевые проблемы Альянса - от войны в Украине до стратегической зависимости от США - остались нерешенными.

Саммит НАТО, состоявшийся на этой неделе в Гааге, превратился в срежиссированное шоу, призванное удовлетворить амбиции и прихоти президента США Дональда Трампа. Об этом пишет колумнист британской The Guardian Мартин Кеттл.

Встреча, которая сначала планировалась как двухдневное мероприятие, была сжата до нескольких часов официальной работы - чтобы избежать тем, которые могли бы вызвать его недовольство, таких как война в Украине или последствия бомбардировок Ирана.

Главным посылом саммита стала новая цель - обязательство стран-членов тратить 5% ВВП на оборону. Это было представлено как большая победа, которую Трамп с удовольствием принял. Генсек НАТО Марк Рютте, выступая с одой американскому лидеру, назвал его "провидцем" и подчеркнул значимость новой цели. Но критики увидели в этом акт унижения, направленный исключительно на сохранение США в Альянсе.

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Несмотря на внешнюю демонстрацию согласия, под поверхностью остаются четыре серьезные нерешенные проблемы:

1. Украина. Позиция Трампа в отношении войны остается безразличной. Он не поддерживает дальнейшую военную помощь и считает конфликт "европейским делом". Зато ни одна европейская страна пока не готова полностью заполнить вакуум поддержки.

2. Непредсказуемость Трампа. Действия президента США по Ирану продемонстрировали, насколько изменчивой является его внешняя политика. Союзники до сих пор не имеют рычагов влияния на Вашингтон, и это порождает стратегическую тревожность.

3. 5% расходов на оборону - больше политический жест, чем реальность. В то же время неясно, удастся ли достичь этой цели к 2035 году, особенно с учетом того, как государства классифицируют оборонные расходы.

4. Системная зависимость от США. Европейским странам придется постепенно наращивать собственную обороноспособность и уменьшать технологическую и стратегическую зависимость от США - сложная задача, которая еще не имеет четкого плана реализации.

Несмотря на позитивные заявления по итогам саммита, Кеттл предупреждает: устранение реальных угроз и создание устойчивой системы безопасности в Европе требует значительно большей политической воли, чем краткосрочное угождение Вашингтону. Союзникам придется выбирать между удобством прошлого и мучительной адаптацией к новому, более автономному будущему.

Саммит НАТО - что СМИ пишут об итогах

Как сообщал УНИАН, саммит НАТО был коротким и персонализированным: Трампа встретили с королевскими почестями, а декларация ограничилась одной страницей. Впервые с 2022 года в тексте не упомянули осуждение России, а поддержка Украины прозвучала без деталей.

Западные СМИ пишут, что саммит превратился в то, что государственный секретарь США Марко Рубио метко назвал "Саммитом Трампа". Лидеры 32 стран собрались не только для обсуждения глобальной безопасности, а прежде всего - чтобы убедить президента Дональда Трампа не разворачивать США спиной к Альянсу.

Хотя кампания по возвращению президента США Дональда Трампа в ряды сторонников НАТО, похоже, увенчалась успехом, однако из-за его непредсказуемости это нельзя считать окончательным, пишет The Telegraph. Украине поведение Трампа на саммите не принесет облегчения.

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