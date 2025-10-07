В США разбился медицинский вертолет: три человека в критическом состоянии (видео)

Медицинский эвакуационный вертолет компании Reach Air Medical Services упал на оживленную автостраду.

Вечером 6 октября на шоссе 50 в Восточном Сакраменто (США) разбился медицинский эвакуационный вертолет. По данным местных пожарных, все три человека, которые находились на борту - пилот, медсестра и парамедик - получили тяжелые травмы и были доставлены в больницы в критическом состоянии, пишет Sacramento Bee.

Авария произошла около 19:10 вблизи авеню Хоу, после чего движение на трассе в обоих направлениях было полностью остановлено. На кадрах с места видно красный вертолет, лежащий вверх дном посреди автострады, вокруг которого работают спасатели.

"Когда мы прибыли, одна из жертв была зажата под корпусом. Благодаря помощи гражданских нам удалось поднять вертолет и вытащить пострадавшего", - рассказал капитан пожарной службы Сакраменто Джастин Сильвия.

Видео очевидцев зафиксировало момент падения: вертолет завис над дорогой, после чего резко наклонился на бок, и его ротор начал разрушаться в воздухе.

По данным FlightRadar24, разбитый Airbus H-130 вылетел с крыши медицинского центра UC Davis всего за несколько минут до катастрофы. Самолет был введен в эксплуатацию в 2021 году и принадлежал компании Global Medical Response (Техас). Причины аварии расследуются.

