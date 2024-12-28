В Вашингтоне считают, что действия Иванишвили подорвали демократические институты и вызвали нарушение прав человека в Грузии.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзины Иванишвили. Об этом сообщается на сайте правительства США.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за "подрыва демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации".

"Действия Иванишвили и "Грузинской мечты" подорвали демократические институты, вызвали нарушения прав человека и сдерживали осуществление основных свобод в Грузии. Более того, они сорвали евроатлантическое будущее Грузии, будущее, которого чрезвычайно желает грузинский народ и которого требует конституция Грузии. В результате Грузия стала уязвимой для России, которая продолжает оккупировать более 20 процентов территории Грузии", - отметили в правительстве США.

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Там "решительно осудили" действия "Грузинской мечты" под руководством Иванишвили, включая продолжающиеся и насильственные репрессии в отношении граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ, правозащитников и деятелей оппозиции:

"Соединенные Штаты намерены способствовать привлечению к ответственности тех, кто подрывает демократию и права человека в Грузии".

Санкции против властей Грузии - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии. Он уточнил, что ограничения будут касаться "той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину".

Как сказал Зеленский, "важно, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о том, что происходит".

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