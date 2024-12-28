США ввели санкции против лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили / Коллаж УНИАН, скриншот, фото Википедия

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзины Иванишвили. Об этом сообщается на сайте правительства США.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за "подрыва демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации".

"Действия Иванишвили и "Грузинской мечты" подорвали демократические институты, вызвали нарушения прав человека и сдерживали осуществление основных свобод в Грузии. Более того, они сорвали евроатлантическое будущее Грузии, будущее, которого чрезвычайно желает грузинский народ и которого требует конституция Грузии. В результате Грузия стала уязвимой для России, которая продолжает оккупировать более 20 процентов территории Грузии", - отметили в правительстве США.

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Там "решительно осудили" действия "Грузинской мечты" под руководством Иванишвили, включая продолжающиеся и насильственные репрессии в отношении граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ, правозащитников и деятелей оппозиции:

"Соединенные Штаты намерены способствовать привлечению к ответственности тех, кто подрывает демократию и права человека в Грузии".

Санкции против властей Грузии - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии. Он уточнил, что ограничения будут касаться "той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину".

Как сказал Зеленский, "важно, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о том, что происходит".

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