Парламент также лишил президента Саломе Зурабишвили права на государственную охрану после окончания её полномочий 16 декабря.

Парламент Грузии, контролируемый пророссийской партией "Грузинская мечта", в ускоренном порядке принял поправки в законодательство, ограничивающие участие в протестах.

Как пишет Jam News, в частности запрещено скрывать лицо, использовать пиротехнику, лазеры и фонари на митингах. За нарушение предусмотрен штраф 2000 лари (почти 30 тыс. грн). Перекрытие дорог будет наказываться штрафом в 2000 лари и лишением водительских прав на год.

Также значительно увеличен штраф за "порчу внешнего вида города" - граффити и протестные надписи - до 1000 лари (14 тыс. грн), а за повторное нарушение - до 2000 лари. За демонстрации с нарушениями правил штраф вырос в 10 раз - до 5000 лари, для организаторов акций - до 15 000 лари (210 тыс. грн) или административный арест.

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Кроме того, парламент лишил президента Саломе Зурабишвили права на государственную охрану после окончания её полномочий 16 декабря. Была принята поправка в законодательство, по которой экс-чиновник не будет иметь персональной охраны, если Конституционный суд подтвердил нарушение им Конституции или констатировал в его действиях признаки преступления.

Зурабишвили как раз подпадает под эти критерии, так как весной 2024 года Конституционный суд признал, что президент нарушила Конституцию, когда поехала на зарубежные встречи с лидерами других государств, несмотря на запрет правительства.

Ситуация в Грузии

Выборы нового президента состоятся уже завтра, 14 декабря. При этом по новым правилам его будет выбирать коллегия, в которую войдут 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны. В то же время у правящей партии "Грузинская мечта" большинство в парламенте и большое влияние в регионах, так что новая процедура не оставляет шансов на победу для оппозиционных кандидатов.

"Мечта" выдвинула в президенты бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он обвинял оппозицию в том, что она действует под контролем США, желающих спровоцировать "революцию и украинизацию" Грузии.

В то же время Саломе Зурабишвили уже заявила, что не будет признавать результаты президентских выборов и отказалась сложить полномочия. Наблюдатели не исключают новой активизации акций протеста оппозиции после выборов президента.

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