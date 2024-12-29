Версию столкновения с птицами перечеркнул тот факт, что фюзеляж самолета весь был в пробоинах.

Азербайджан разочарован реакцией России на катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний", который потерпел крушение в Актау (Казахстан) после того, как российская ПВО подбила его над Чечней.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ. Он подчеркнул, что версию столкновения с птицами перечеркнул тот факт, что фюзеляж самолета весь был в пробоинах.

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - сказал Алиев.

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Он предположил, что самолет сбили случайно, но подчеркнул, что "признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и донести это до общественности - все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять".

"К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - добавил он.

Авиакатастрофа в Актау - при чем здесь российская ПВО

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось, выжить удалось 29 людям.

В России сообщили, что проводят расследование, однако эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

Предварительное расследование Azerbaijan Airlines выявило, что воздушное судно разбилось из-за "физического и технического внешнего вмешательства".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл ряд причин, связанных с катастрофой самолета AZAL вблизи Актау. Он официально подтвердил, что самолет был подбит с земли.

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