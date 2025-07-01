После задержания и избиения российскими силовиками представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, Баку вынужден был реагировать. Сначала в Азербайджане были отменены все культурные мероприятия с участием России, затем состоялась спецоперация азербайджанских силовиков в офисе российского агентства "Спутник". Впоследствии прокуратура Азербайджана также открыла уголовное дело против российских силовиков, действия которых привели к гибели двух азербайджанцев.

Отношения между РФ и Азербайджаном осложнились давно. То, что мы наблюдаем сейчас, связано с убийством в России этнических азербайджанцев во время одного из рейдов российских силовиков. На самом деле, в этом как раз проявляется истинная сущность российского режима: он продолжает врать о равенстве, одновременно пытается искоренить любое инакомыслие, даже если выражено лишь в принадлежности к другой религии...

Но в целом обострение началось с момента, когда над Россией был сбит азербайджанский самолет: тогда в Баку требовали от Москвы признания вины и извинений, однако этого не произошло...

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Также стоит принимать во внимание азербайджанско-армянский конфликт. В нем Россия официально вроде бы оказывала помощь и Азербайджану, и Армении, но больше склонялась к тому, чтобы поддерживать Армению в противостоянии с Азербайджаном.

И, конечно, Баку не очень доволен политикой, которую Москва ведет в отношении мусульман внутри России.

Все эти факторы привели к тому, что мы видим: Азербайджан решил определенным образом отреагировать на российскую активность в регионе.

Дело в том, что РФ много лет считает себя хозяйкой на постсоветском пространстве. Все ее действия демонстрируют, что она не воспринимает независимыми любые бывшие советские республики. И именно поэтому идет война в Украине, была война в Грузии, постоянно подогреваются конфликты - Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия...

Что будет дальше в отношениях с Азербайджаном? Трудно прогнозировать, однако, думаю, сильно ссориться они не будут. Скорее всего, пока ничего глобально не изменится. Во-первых, потому, что Азербайджан - не сам по себе. За его "спиной" стоит Турция.

А как Россия "ссорилась" с Турцией, мы уже видели - запрет на "помидоры" и обмен словесными "любезностями", не более.

Во-вторых, Кремль должен реагировать на ухудшение отношений не только учитывая международную повестку дня, но и учитывая внутреннюю реакцию. А сейчас она не способствует ни сближению, ни отходу от каких-то предыдущих претензий.

В то же время в долгосрочной перспективе антимусульманское направление внутренней политики РФ - тема, которую Азербайджан лишь немножко задел сейчас - сыграет свою роль. Непродуманная российская имперская политика колониализма, возможно, приведет к тому, что в случае напряжения на Северном Кавказе страны-соседи, от которых Кремль, возможно, этого не будет ожидать, станут на поддержку не Москвы, а мусульман. Думаю, что этот фактор обязательно сыграет.