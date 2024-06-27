Констатируется, что меры США и Европы не смогли заблокировать доступ Москвы к микроэлектронике.

С начала широкомасштабной войны производство Россией артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников резко возросло. Об этом пишет NBC News со ссылкой на новый доклад Королевского института объединенных служб.

Отмечается, что западные санкции не смогли подорвать производство оружия в России, и Москве даже удалось нарастить производство ключевых видов оружия, чтобы разжечь войну против Украины.

Указывается, что усилия по санкциям были затруднены из-за чрезмерно осторожного принятия решений западными правительствами и задержек в обмене разведданными между союзниками.

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"В 2021 году, до вторжения российских войск, Москва производила 56 крылатых ракет Х-101 в год. Согласно отчету, к прошлому году она произвела 460 крылатых ракет. Запасы российских баллистических ракет "Искандер" также резко возросли - примерно с 50 до вторжения до 180, хотя Россия запустила большое количество ракет на поле боя", - говорится в публикации.

Констатируется, что меры США и Европы не смогли заблокировать доступ Москвы к микроэлектронике, от которой Россия зависит в производстве ракет и дронов. В частности, РФ имеет достаточные запасы антенн производства ирландской компании, которые используются в планирующих комплектах для бомб.

"Расширение производства оружия в России ясно свидетельствует о том, что тысячи западных санкций оказались неэффективными. Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на усердные усилия многих государственных служащих, подкрепленные политической волей, направленной на подрыв российского военно-промышленного производства, это мало что дает", - отмечается в докладе.

Авторы доклада утверждают, что США и их союзники по-прежнему могут перекрыть поставки или непомерно поднять стоимость электронных компонентов, станков и сырья, необходимых для производства российского оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия производит до 90 ракет различных типов в месяц, особенно возросло количество выпуска "Искандеров".

"В целом сейчас есть данные, которые говорят о том, что 85-90 ракет разных типов в месяц производит Россия. Туда входят и "Кинжалы", "Искандеры", - отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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