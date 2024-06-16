По словам президента Украины, международная поддержка определяется не только поставками оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит мира говорит о том, что международная поддержка не ослабевает. По его словам, она является сильной. Об этом он сказал отвечая на вопрос журналистки BBC о том, чувствует ли Украина уменьшение военной помощи.

"Я считаю, что присоединилось большое количество других государств. Относительно поддержки, то она разная. Вы знаете, что журналистика - также оружие. Ваше слово также очень важно, но это оружие, которое защищает правду и нашу страну сегодня", - отметил он во время пресс-конференции после саммита мира.

Президент подчеркнул, что страны присоединяются к помощи не только военными пакетами, но и гуманитарной и политической поддержкой. Он подчеркнул, что Украине важно слово подавляющего количества стран мира для того, чтобы давить на Россию.

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"Давить можно двумя путями. Первый - дипломатический, тем, чем мы можем. Саммит мира, потом встречи, совместный план. Что касается второго пути, то это крепкая оборона, крепкая армия, крепкий украинский солдат на поле боя, который защищает свою семью, страну и государственность", - добавил Зеленский.

Он напомнил об объявленных пакетах военной помощи от США и Великобритании. По его словам, вопрос лишь заключается в том, когда Украина их сможет получить.

"Вопрос действительно в сроках. Не, потому что мы слабеем, поэтому мы заговорили о мире. Мы всегда говорили о мире, всегда обращались, уже почти два года прошло с тех пор, когда мы предложили Формулу мира именно на саммите G20 в разгар войны, чтобы россияне перестали нас убивать", - подытожил глава государства.

Саммит мира - последние новости

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, когда привлекут Россию к переговорам о мире. По ее словам, это произойдет тогда, когда страна-агрессор начнет уважать устав ООН.

"Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда наступит время включить Россию в мирные усилия и идти к миру, как финальной стадии", - подчеркнула она.

Также Офис президента Украины опубликовал итоговое коммюнике Глобального саммита мира. Основными тезисами документа является то, что ЗАЭС должна работать под полным суверенным контролем Украины; доступ к морским портам на Черном и Азовском морях должен быть восстановлен; все военнопленные должны быть освобождены, гражданские возвращены в Украину.

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