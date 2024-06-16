Россию привлекут к переговорному процессу по миру в Украине тогда, когда она будет готова уважать устав ООН. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в рамках Саммита мира в Швейцарии.
"Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда наступит время включить Россию в мирные усилия и идти к миру, как финальной стадии", - сказала она.
Фон дер Ляйен выразила надежду, что это время "наступит быстро".
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"Украина будет определять условия справедливого мира. ЕС будет помогать вам в этом и продолжит собирать поддержку всего мира", - заверила президент Еврокомиссии.
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