На саммит прибудет в частности вице-президент США, что является очень высоким уровнем представительства.

Позиция США и Китая относительно участия в Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии, показывает их отношение к поддержке Украины в войне против России. Такое мнение в комментарии журналистам высказал нардеп Александр Мережко, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Он не разделяет точку зрения некоторых аналитиков, что июньский саммит мира может завершиться с "нулевым результатом". "Я не согласен, потому что сам факт проведения этого саммита мира это уже существенная победа, потому что уже 106 или 107 государств и международных организаций [подтвердили свое участие]. Это очень важно", - подчеркнул Мережко.

Он напомнил, что США на саммите мира будет представлять вице-президент Камала Харрис. "И это достаточно высокий уровень представительства. Но для меня здесь более важным является то, что [советник президента США по национальной безопасности] Джейк Салливан [тоже] участвует", - подчеркнул Мережко.

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По мнению депутата, Салливан имеет значительное влияние в США, в том числе он влияет на решения президента США.

"И сам факт его присутствия является достаточно весомым даже с точки зрения принятия решений", - сказал Мережко.

По словам нардепа, он ожидал, что Китай тоже будет представлен на саммите "хотя бы на низком уровне".

"Но это (отказ от участия в саммите - УНИАН) уже говорит об отношении Китая. Мы видим, что Китай не является нейтральным государством. Вся риторика о мире, о переговорах, что они занимают объективную позицию - перечеркивается тем, что Китай достаточно существенно помогает России в восстановлении ВПК. И Китай доказал, что он на стороне России. Надо исходить из этого факта и принять к сведению и действовать соответствующим образом", - добавил он.

Председатель "дипломатического" комитета ВР напомнил, что украинская формула мира насчитывает 10 пунктов, и каждое государство-участник саммита мира может сосредоточиться на том, что его волнует.

"Я понимаю, что достичь широкого консенсуса будет сложно по всем 10 пунктам. Там есть пункты, связанные с ответственностью России за агрессию. Понятно, что некоторые страны глобального юга могут довольно осторожно подходить к этому вопросу. Но в то же время есть вопросы, которые волнуют всех, и там есть широкий консенсус", - сказал Мережко.

По его словам, в частности, вопрос ядерной безопасности является одним из важных вопросов этого саммита. Широкая поддержка этого пункта выбьет пропагандистские аргументы из рук Кремля, который занимается ядерным шантажом.

Мережко отмечает, что всех интересуют также вопросы, связанные с продовольственной безопасностью, и возвращение украинских детей, которые были похищены Россией.

"Сейчас происходит борьба относительно того, по скольким элементам из этой формулы мира удастся достичь консенсуса", - подчеркнул он.

Байден не едет на саммит мира, Китай отказался от участия вообще

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента Украины считают важной новостью, что на саммит мира приедет вице-президент США Камала Харрис.

Президент США Джо Байден лично не будет участвовать в Глобальном Саммите мира, который состоится 15-16 июня недалеко от швейцарского города Люцерн.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что впереди две встречи Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом - важные вопросы поддержки Украины, укрепления нашей обороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал власти Китая за бойкот глобального саммита мира по Украине, который пройдет в Швейцарии в середине июня.

Он заявил, что ему жаль, что Китай принял решение не ехать на саммит по Украине и назвал отказ Пекина "печальным". Он выразил убеждение, что такие действия Китая отражают его отношение к войне РФ против Украины.

Столтенберг также резко раскритиковал китайские власти за поддержку российской военной экономики с начала вторжения в Украину.

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