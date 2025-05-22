Также стало известно, что полиции уже удалось задержать одного из подозреваемых.

Полиция США задержла подозреваемого в убийстве двоих сотрудников посольства Израиля, которое произошло накануне вечером.

Подозреваемый находится под стражей, сообщили официальные лица, пишет Reuters. Издание отметило, что погибшие - мужчина и женщина- были парой и собирались пожениться.

Шеф полиции Вашингтона Памела Смит заявила, что один подозреваемый, которого видели возле Еврейского музея, был задержан. Подозреваемый, предварительно идентифицированный как 30-летний Элиас Родригес, находясь под стражей, скандировал "Свободная Палестина, свободная Палестина", сказала она.

Видео дня

Подозреваемый ранее не контактировал с полицией, добавила Смит.

Президент Дональд Трамп уже отреагировал на убийство дипломатов.

"Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться СЕЙЧАС! Ненависть и радикализм не имеют места в США", - написал он на Truth Social.

Президент Израиля Исаак Герцог и госсекретарь США Марко Рубио также осудили инцидент.

Убийство израильских дипломатов

Сегодня утром стало известно об убийстве двоих сотрудников посольства Израиля в США. Они погибли в результате стрельбы возле Еврейского музея в Вашингтоне.

Дэнни Данон, посол Израиля в ООН, назвал стрельбу "подлым актом антисемитского терроризма" и выразил надежду, что "власти США примут решительные меры против лиц, ответственных за этот преступный акт".

Вас также могут заинтересовать новости: