В Офисе президента считают важной новостью, что на Саммит мира приедет вице-президент США Камала Харрис.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на то, что президент США Джо Байден лично не будет участвовать в Глобальном Саммите мира, который состоится 15-16 июня недалеко от швейцарского города Люцерн.

Об этом Ермак сообщил в Telegram. "Впереди две встречи Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом - важные вопросы поддержки Украины, укрепления нашей обороны. Важная новость о подтверждении участия вице-президента США Камалы Харрис в Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии", - отметил Ермак.

По его словам, для Украины очень важна поддержка усилий для обеспечения справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.

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"Мы будем очень рады видеть Камалу Харрис, а также других лидеров и представителей государств Запада и Глобального Юга", - заявил Ермак.

Саммит мира в Швейцарии

2 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что участие в Саммите мира подтвердили 106 стран мира. В частности, в Швейцарию приедет 70-75 лидеров других государств.

В Белом доме заявили, что на Саммит мира в Швейцарии от США поедет вице-президент страны Камала Харрис. Она подчеркнет приверженность администрации Байдена поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН.

Зеленский заявлял, что США имеют контакты с другими странами и пытаются их привлечь к участию в Саммите мира.

По убеждению Зеленского, Саммит мира - это начало пути к окончанию войны, а не к началу еще одной эскалации со стороны России. Как уверен президент Украины, если во время первого саммита мира удастся добиться успеха по трем определенным пунктам Формулы мира, а именно в вопросах ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении похищенных Россией украинских детей, то произойдет переход к следующим сложным вопросам.

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