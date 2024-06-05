Генсек НАТО также резко раскритиковал китайские власти за поддержку российской военной экономики.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал власти Китая за бойкот глобального саммита мира по Украине, который пройдет в Швейцарии в середине июня.

Он заявил, что ему жаль, что Китай принял решение не ехать на саммит по Украине и назвал отказ Пекина "печальным", передает издание NDR. Он выразил убеждение, что такие действия Китая отражают его отношение к войне РФ против Украины.

Столтенберг также резко раскритиковал китайские власти за поддержку российской военной экономики с начала вторжения в Украину.

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"Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками по НАТО. В то же время он является главным сторонником войны РФ против Украины - самой большой угрозы безопасности, с которой мы сталкиваемся в Европе. Китай не может иметь и то, и другое одновременно", - подчеркнул он.

Саммит мира по Украине

15-16 июня в Швейцарии пройдет первый глобальный саммит мира, совместно инициированный Украиной и Швейцарией.

В настоящее время известно, что участие в саммите подтвердили 107 стран и международных организаций. Китай объявил, что не будет принимать участия в мероприятии. При этом, по некоторым данным китайская сторона ведет подрывную деятельность против саммита, отговаривая другие страны ехать на него.

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