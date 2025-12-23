Франция впервые передаст Украине SAMP/T NG новейшей версии: когда это произойдет

Новейшую версию системы ПВО после ввода в эксплуатацию во Франции и Италии планируют сразу развернуть в Украине

Франция поставит Украине первый зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны SAMP/T NG новейшей версии в 2026 году. Об этом сообщил обозреватель французской военной помощи French Aid to Ukraine со ссылкой на компанию Thales.

По его словам, Thales подтвердила введение системы SAMP/T NG в эксплуатацию во Франции и Италии, а первые поставки комплексов запланированы именно на 2026 год.

"Это означает, что первые системы SAMP/T NG будут доставлены в Украину в том же году", - отметил обозреватель в соцсети X.

Основанием для таких выводов стали успешные первые квалификационные стрельбы французской версии SAMP/T NG, которые состоялись в декабре 2025 года. В релизе Thales также подтверждено, что серийные поставки новой модификации комплекса стартуют в 2026-м.

Дополнительно обозреватель напомнил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее подчеркивал, что после завершения разработки система будет развернута прежде всего в Украине.

"Мы договорились, что эта система, после разработки, будет сначала развернута в Украине и будет работать в Украине", - заявлял Макрон.

Согласно новому двустороннему оборонному соглашению, подписанному в ноябре, Украина в целом должна получить восемь комплексов SAMP/T NG. Каждый из них включает шесть пусковых установок, поэтому общее количество пусковых для Воздушных сил ВСУ достигнет 48 единиц.

Французско-украинское оборонное соглашение рассчитано на десять лет и предусматривает не только поставки систем ПВО, но и совместные проекты по разработке, закупке и производству беспилотников, перехватчиков и управляемых авиабомб. Часть поставок запланирована на ближайшие два года, другая - в рамках долгосрочного сотрудничества.

Сейчас система SAMP/T является ключевым элементом противовоздушной обороны Франции и Италии. В октябре Thales также объявила о начале серийного производства радаров Ground Fire, предназначенных для комплекса SAMP/T NG.

Помощь от Франции - последние новости

Как сообщал УНИАН, Франция обеспечивает Украину старыми рыболовными сетями. Они оказались очень хорошим инструментом для защиты автодорог от российских дронов.

Сетки, которыми когда-то ловили рыбу, можно использовать для ловли российских дронов в Украине. Так, французская благотворительная организация Kernic Solidarités направила в Украину две партии сетей общей длиной 280 км. В прифронтовых районах из этих сетей обустраивают туннели вдоль дорог. Российские дроны застревают в таких сетях подобно тому, как мухи застревают в паутине.

