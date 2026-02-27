Украина разрушила систему для наведения 'Шахедов' из Беларуси

Украина смогла разрушить современную систему связи, которая помогала российским "Шахедам" залетать на север Украины из Беларуси.

Об этом министр обороны Михаил Федоров сообщил на встрече с журналистами. "Нам удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахиды" на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", - цитирует министра издание "Украинская правда".

Отмечается, что Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.

Видео дня

Как Россия использует территорию Беларуси в войне

Как сообщал УНИАН, президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан отмечал, что на количество сбитых вражеских БПЛА в Украине влияет то, что Россия активно использует для атак на Украину воздушное пространство Беларуси.

Он рассказал, что используется частично воздушное пространство Беларуси и электронные средства, расположенные на территории страны. Руководители этого государства, по сути, позволяют военным РФ использовать частотный ресурс, принадлежащий Беларуси, для того, чтобы управлять дронами.

11 февраля сообщалось, что спутники зафиксировали в Беларуси новую технику для развертывания "Орешника". В частности, вблизи территории центрального военного объекта появилось 25 военных машин разных размеров и типов.

На спутниковом снимке от 9 февраля видно 6 машин на территории центрального военного городка, которые могут принадлежать ракетному комплексу "Орешник". Их размеры и пропорции соответствуют тем, что ранее показывало Минобороны РФ, но точный тип машин определить невозможно из-за низкого качества снимков.

Вас также могут заинтересовать новости: