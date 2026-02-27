Украина разрушила систему для наведения 'Шахедов' из Беларуси

В Минобороны не раскрыли, как именно она была разрушена и как была организована.

Украина смогла разрушить современную систему связи, которая помогала российским "Шахедам" залетать на север Украины из Беларуси.

Об этом министр обороны Михаил Федоров сообщил на встрече с журналистами. "Нам удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахиды" на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", - цитирует министра издание "Украинская правда".

Отмечается, что Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.

Видео дня

Как Россия использует территорию Беларуси в войне

Как сообщал УНИАН, президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан отмечал, что на количество сбитых вражеских БПЛА в Украине влияет то, что Россия активно использует для атак на Украину воздушное пространство Беларуси.

Он рассказал, что используется частично воздушное пространство Беларуси и электронные средства, расположенные на территории страны. Руководители этого государства, по сути, позволяют военным РФ использовать частотный ресурс, принадлежащий Беларуси, для того, чтобы управлять дронами.

11 февраля сообщалось, что спутники зафиксировали в Беларуси новую технику для развертывания "Орешника". В частности, вблизи территории центрального военного объекта появилось 25 военных машин разных размеров и типов.

На спутниковом снимке от 9 февраля видно 6 машин на территории центрального военного городка, которые могут принадлежать ракетному комплексу "Орешник". Их размеры и пропорции соответствуют тем, что ранее показывало Минобороны РФ, но точный тип машин определить невозможно из-за низкого качества снимков.

Вас также могут заинтересовать новости: