Колонна боевых машин десанта попала на видео.

Российская Федерация помимо десантников перебрасывает в Казахстан военную технику. Колонну боевых машин десанта засняли на видео.

Соответствующий ролик обнародовал Telegram-канал "Военный обозреватель".

"Россия перебрасывает в Казахстан бронетехнику. Колонна боевых машин десанта БМД-3 ВДВ России направляется на погрузку", - говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно колонну военной техники.

Кроме того, первые подразделения миротворческих сил ОДКБ, в том числе и российские военные, уже прибыли в Казахстан.

Отмечается, что армянские военнослужащие, задействованные в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, будут обеспечивать безопасность стратегических объектов страны. При этом 200 военнослужащих Таджикистана в рамках миротворческой миссии ОДКБ будут заниматься охраной общественного порядка.

В свою очередь в Киргизии заявили, что роль военных должна быть строго ограничена охраной стратегических объектов и не включать в себя какое-либо взаимодействие с гражданским населением или обязанности по обеспечению общественного порядка. В то же время решение об отправке военных еще не принял парламент.

Читайте также Окружение и перестрелка: раскрыты подробности антитеррористической операции в Алматы (видео) "Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный событиями 2011 года, когда полиция открыла огонь по протестующим. Поначалу мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранного в ходе протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (занимавшего бессменно пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Режим ЧС продлится в стране до 19 января.

Вас также могут заинтересовать новости: